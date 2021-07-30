"Мам, купи": типові помилки батьків у фінансовому вихованні дітей

Сучасним дітям складно навчитись цінувати придбані для них батьками матеріальні речі. Це зумовлено, зокрема, прогалинами у фінансовому вихованні.

Якщо малюк влаштовує істерики у магазині через відмову батьків придбати чергову іграшку або солодощі, то це ознака неправильного підходу до фінансової освіти дитини. Це не тільки має негативний вплив на нервову систему дорослих, але й ставить під загрозу матеріальне благополуччя малюка у майбутньому.

До теми Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Типові помилки фінансового виховання

У школах досі не вчать фінансової грамоти, і це сьогодні є надзвичайно великою проблемою. Грошова поведінка дітей формується зазвичай винятково завдяки прикладу батьків, однак і дорослі часто припускаються помилок.

Приховування фінансової ситуації

Деякі батьки не звикли обговорювати сімейний бюджет зі своїми малюками, вважаючи, що вони у такий спосіб захищають безтурботне дитинство. Однак діти, котрі не мають жодного уявлення, звідки, скільки і як заробляють мама й тато, не здатні зрозуміти ціну грошей.

Відмова у кишенькових грошах

Складайте сімейний бюджет щомісяця та обговорюйте його зі своїми дітьми. Роздрукувати фінансові плани та інші розрахунки допоможуть принтери Canon MegaTank , які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Позбавляючи дитину її особистих коштів, вона ніколи не навчиться ними правильно керувати. Малюки не вміють оцінювати, порівнювати та планувати наперед, тому кишенькові гроші – чудовий спосіб їх цього навчити.

Вседозволеність

Інколи буває важко відмовити дитині, яка просить їй щось придбати. Часто батьки або необдумано купують все, чого бажає малюк, або ж зляться та намагаються знайти подекуди дивні відмовки. Натомість слід об'єктивно розділити бажання від потреб, і пояснити дитині, чому саме це і саме зараз купувати не варто.

Не скуповуйте увесь магазин іграшок / Фото Getty Images

Гроші за старання

Мотивувати дитину досягати чогось за фінансову винагороду – неефективна практика. Малюки, які отримують гроші за хороші оцінки, забувають, що навчання – це передусім квиток в успішне життя, їх особиста відповідальність, а не спосіб заробити.

Заборона заробляти самостійно

Підлітки доволі часто шукають можливості поповнити свій особистий бюджет, однак батьки забороняють їм працювати. Дорослі переймаються, що дитина простудиться, роздаючи листівки взимку, або ж це якось вплине на успішність у навчанні. Однак, якщо підліток сам проявив ініціативу працевлаштуватись, категорично відмовляти йому в цьому не варто.

Дайте дитині шанс самостійно заробляти / Фото Unsplash

Невідповідність правилам

Поведінка батьків є взірцем для наслідування дитиною. Як би сильно дорослі не хотіли прищепити малюкам здорову модель фінансової поведінки, якщо вони самі цього не дотримуються, то нічого, звісно ж, не вийде!