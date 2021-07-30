Якщо малюк влаштовує істерики у магазині через відмову батьків придбати чергову іграшку або солодощі, то це ознака неправильного підходу до фінансової освіти дитини. Це не тільки має негативний вплив на нервову систему дорослих, але й ставить під загрозу матеріальне благополуччя малюка у майбутньому.

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Типові помилки фінансового виховання

У школах досі не вчать фінансової грамоти, і це сьогодні є надзвичайно великою проблемою. Грошова поведінка дітей формується зазвичай винятково завдяки прикладу батьків, однак і дорослі часто припускаються помилок.

Приховування фінансової ситуації

Деякі батьки не звикли обговорювати сімейний бюджет зі своїми малюками, вважаючи, що вони у такий спосіб захищають безтурботне дитинство. Однак діти, котрі не мають жодного уявлення, звідки, скільки і як заробляють мама й тато, не здатні зрозуміти ціну грошей.

Порада! Складайте сімейний бюджет щомісяця та обговорюйте його зі своїми дітьми. Роздрукувати фінансові плани та інші розрахунки допоможуть принтери Canon MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

Відмова у кишенькових грошах

Позбавляючи дитину її особистих коштів, вона ніколи не навчиться ними правильно керувати. Малюки не вміють оцінювати, порівнювати та планувати наперед, тому кишенькові гроші – чудовий спосіб їх цього навчити.

Вседозволеність

Інколи буває важко відмовити дитині, яка просить їй щось придбати. Часто батьки або необдумано купують все, чого бажає малюк, або ж зляться та намагаються знайти подекуди дивні відмовки. Натомість слід об'єктивно розділити бажання від потреб, і пояснити дитині, чому саме це і саме зараз купувати не варто.

Не скуповуйте увесь магазин іграшок / Фото Getty Images

Гроші за старання

Мотивувати дитину досягати чогось за фінансову винагороду – неефективна практика. Малюки, які отримують гроші за хороші оцінки, забувають, що навчання – це передусім квиток в успішне життя, їх особиста відповідальність, а не спосіб заробити.

Заборона заробляти самостійно

Підлітки доволі часто шукають можливості поповнити свій особистий бюджет, однак батьки забороняють їм працювати. Дорослі переймаються, що дитина простудиться, роздаючи листівки взимку, або ж це якось вплине на успішність у навчанні. Однак, якщо підліток сам проявив ініціативу працевлаштуватись, категорично відмовляти йому в цьому не варто.

Дайте дитині шанс самостійно заробляти / Фото Unsplash

Невідповідність правилам

Поведінка батьків є взірцем для наслідування дитиною. Як би сильно дорослі не хотіли прищепити малюкам здорову модель фінансової поведінки, якщо вони самі цього не дотримуються, то нічого, звісно ж, не вийде!