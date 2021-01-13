У Держпродспоживслужбі Києва заявили, що діти мають повернутися до очного навчання в школах. Зокрема, вважають, що діти до 10 років повинні почати відвідувати заклади освіти.

Адже насамперед це потрібно для психологічної та емоційної підтримки дітей, які знаходяться на дистанційному навчанні. Таку думку висловив голова Держспоживслужби міста Олег Рубан у ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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За його словами, онлайн-навчання, яке сьогодні організовують для 1-4 класів треба переглянути.

Вже провели аналіз, що дітей до 10 років доцільно направляти в школи. Вони не є рушійною силою епідемічного процесу і хворіють дуже мало. Небезпеку може викликати лише захворювання вчителів,

– зазначив Рубан.

Він наголосив, що за останні 8 місяців (з травня 2020 року) на коронавірус захворіло 1,7% дитячого населення у віці 10 років.

До слова, з понеділка, 11 січня, школярі у Києві вийшли із зимових канікул. Проте навчання для них відбувається у дистанційному форматі, оскільки до 24 січня в Україні триває локдаун.

Як має проходити дистанційне навчання

Якими мають бути онлайн-уроки? У МОН додають, що тривалість онлайн-уроків, визначена законодавством, зберігається: це 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів.

Проте обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

для учнів 10-11 класів – до 30 хвилин, але якщо триває друга година занять, то – 20 хвилин.

Тобто вчитель може використовувати 20 хвилин (для учнів 5-7 класів) для синхронної взаємодії (онлайн) – для пояснення або викладу матеріалу уроку тощо. А решту часу навчального заняття – а це 25 хвилин – можна організовати роботу в асинхронному режимі, тобто офлайн, без комп’ютера.