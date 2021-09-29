Щоб навчання в школи було безпечнішим, Національна служба здоров'я України надала декілька рекомендацій для учнів.

До теми У 6 областях на дистанційне навчання перейшли понад 40% шкіл, – МОН

Як уберегтися від зараження COVID-19 у школі

Школярам варто заходити у школу лише у масках.

Учням 1 – 4 класів за межами класу можна перебувати без масок, а ось школярам від 12 років навпаки – треба носити маски поза приміщенням класу.

Також дітям важливо дотримуватися гігієни рук, етикету чхання і кашлю.

Якщо в учня виникло погане самопочуття, в НЗСУ радять не відвідувати школу.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує МОЗ дозволити вакцинувати проти коронавірусу всіх дітей з 12 років. Але дітей можуть щепити лише препаратом Pfizer.

До слова, у МОН наголошують, що в помаранчевій ті жовтій зонах учні можуть навчатися очно, якщо в школі вакциновано понад 80% освітян. При цьому навчаються всі діти – дошкільна, початкова, спеціальна, середня школи.

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Водночас, якщо регіон переходить до червоної зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає – навчальний заклад перейде на дистанційне навчання.

МОЗ включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.