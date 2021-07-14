Дослідники опитали школярів у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку.

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З’ясувалося, що приблизно 65% учнів із хорошим соціально-економічним статусом відповіли, що вони добре знають квадратичну функцію або часто чули про неї.

Водночас учні з гіршими передумовами для навчання знали чи чули про неї лише у 43% випадків.

Учні з бідних сімей загалом виконують усі математичні завдання гірше, ніж інші їхні однолітки, але ще гірше вони виконують найскладніші задачі та ті задачі, які передбачають математичне мислення,

– кажуть фахівці.

Окрім того, середня різниця між хорошими і поганими передумовами навчання в цих країнах знаходиться на рівні 19%.

Таку різницю в успішності між учнями можна пояснити тим, наскільки однаково ці учні ознайомлені з математикою. Тож є чіткі докази того, що учнів із бідних сімей знають математику гірше, ніж учні з багатих.

До слова, дослідження показали, що учні по всьому світу через карантин відстають у навчанні. Вчителі підтверджують, що онлайн-навчання не може повноцінно замінити присутність дітей у школі.

Зокрема, учні, які проживають у бідних сім'ях, відстають у навчанні в середньому на 2,5 місяців. На момент опитування школярі показували нижчий рівень знань, ніж від них очікували на відповідний термін.