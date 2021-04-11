Дітей необхідно з першого класу навчати технологіям, – Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що дітей ще з першого класу треба навчити правильно користуватися новими технологіями. Адже цього року в Україні планують оцифрувати нову програму для школярів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що школярі зараз активно користуються платформою Всеукраїнська школа онлайн. Так, до неї приєдналися вже майже 155 тисяч школярів та слухачів.

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Планується, що в 2021 році проєкт ВШО стане доступним і в мобільному додатку. Але потрібно навчати технологіям і дітей початкових класів.

Потрібно ввести новий предмет про цифрову грамотність або інтегрувати його в інформатику. Якщо раніше популяризували технології, то тепер потрібно навчити дітей з першого класу правильно ними користуватися,

– зазначив Михайло Федоров.

Окрім того, у найближчий рік Мінцифри планує оцифрувати програму для середньої та старшої шкіл (5 – 11 класи) з основних предметів. Вони з'являтимуться в режимі реального часу – нові уроки щотижня.

За його словами, діти зможуть користуватися як платформою, так і мобільним застосунком для навчання під час карантину. Також там можна ознайомитися з темою, яку учні пропустили у школі.

А для вчителів розроблені рекомендації для проведення змішаного та дистанційного навчання за допомогою навчальних матеріалів платформи. Також серед амбіційних планів – підключення 6 тисяч закладів до швидкісного інтернету, в тому числі й усі школи.