Навчальна програма з безпеки руху на велосипеді для шкіл є складовою національної кампанії "Велосипедом до школи".

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Таку навчальну програму розроблять в Україні вперше для учнів 1 – 12 класів шкіл. Також передбачено навчання 150 веломенторів з-поміж поліцейських, велоактивістів і вчителів.

Начальниця відділу змісту освіти, мовної політики та освіти нацменшин МОН Світлана Фіцайло вважає, що навчання дітей свідомій та безпечній поведінці на дорозі – це актуальне завдання.

За її словами, кількості годин у навчальному плані предмета "Основи здоров’я" для формування відповідних навичок їзди на велосипеді недостатньо.

Було би дуже корисно мати ще додаткові заняття у вигляді факультативного курсу з безпеки руху на велосипеді, відповідного модуля навчальної програми з фізкультури і, можливо, окремих позаурочних програм у школі,

– зазначила Світлана Фіцайло,

За словами координаторки проєкту U-Cycle Ангеліни Гусар, найпоширеніша причина смертності дітей та підлітків в Україні – це ДТП. Інтеграція навчального курсу з безпеки руху на велосипеді у школах забезпечить захист школярів як учасників дорожнього руху.

Українська інтегрована навчальна програма розробляється з урахуванням досвіду європейських країн за участю освітніх експертів, патрульної поліції, директорів шкіл, вчителів, педагогів-організаторів і велоактивістів з різних міст України.

У 15 школах з 12 різних областей України, відібраних за результатами відкритого конкурсу, будуть встановлені сучасні криті велопарковки, а заклади освіти отримають набори велоінструментів та навчальні велосипеди з шоломами.

Також школи отримають допомогу в облаштуванні навчального майданчика та у проведенні велофестивалю на базі школи.

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