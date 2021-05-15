У чому секрет таких взаємин? За словами психологів, якщо педагог має розробити правила у класі спільно з учнями. Так він стимулюватиме у школярів потребу та зацікавленість у зразковій поведінці.

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Як заохотити дітей до дисципліни

Експерти розповіли, що проста формула може допомогти дисциплінувати клас: дисципліна без стресу = позитив + право вибору + рефлексія.

Позитивна атмосфера

Учитель може зранку зібрати молодших школярів і провести дискусію про призначення правил. Під час обговорення можна навести приклади норм поведінки:

класти речі на свої місця,

розв'язувати проблеми за допомогою слів,

навчитися слухати та чути співрозмовника тощо.

Але вчитель обов'язково має донести до дітей головний меседж – правила створені не для обмеження прав дітей, а для убезпечення. Вони більше регулюють поведінку, ніж забороняють певні дії.

Порада вчителю! Не бійтеся усміхатися учням чи підтримувати з ними зоровий контакт. Це їх підбадьорить. Також підтримуйте позитивну атмосферу, адже іноді жарт може допомогти учням краще концентруватися на уроці.

Право вибору

Також учні мають обрати декілька конкретних правил, узгодити їх з вчителем, записати на ватман та повісити на стіну.

Як потрібно генерувати правила: інструкція

Правила мають сприяти навчанню учнів. До прикладу, підіймати руку, перш ніж відповісти; уважно слухати вчителя, дослухатися до думки однокласників тощо. Кожен пункт правил потрібно формулювати позитивно, без використання частки "не". Адже суть дисципліни не в покаранні, а в тому, щоби навчити дітей діяти правильно. Учителю треба разом із класом обговорити наслідки недотримання певних правил. Наприклад, два спізнення – учитель телефонує батькам учнів; перше невиконане домашнє завдання – попередження, друге – оцінка в щоденник.

Рефлексія (роздуми)

Вчитель також має періодично ставити запитання, завдяки яким школярі навчатимуться емоційної грамотності.

Наприклад: Що ви відчували, коли однокласники уважно слухали вашу відповідь? Опишіть ваші емоції, коли вдалося виконати нелегке домашнє завдання.

Психологи запевняють, що після того, як клас згенерує власні правила, вчитель повинен звернути увагу на дисципліну. Це має бути заохочення школярів моделювати поведінку правильно.

Так, показуючи учням, як виглядає зразкова поведінка, ви дасте їм зрозуміти, на що варто рівнятися. І обов'язково хваліть різних учнів: не потрібно поділяти клас на "улюблених" та "неулюблених" учнів.

Що робити, коли учні порушують правила

В такому випадку вчитель має нагадати класу, що саме вони затвердили правила, та заохотьте їх коригувати власну поведінку.

До того ж, педагоги мають допомогти дітям навчитися контролювати емоції. Наприклад, у ситуації, коли двоє учнів пошепки говорять під час розповіді вчителя, потрібно спокійно сказати: "Зараз моя черга говорити, а ваша – слухати".