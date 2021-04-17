На дистанційному навчанні діти не вивчили майже нічого: міжнародне дослідження

Дослідження вчених у Нідерландах, де школи були зачинені на карантин 2 місяці, виявило, що учні за цей час втратили знання. Зокрема, школярі початкових класів не засвоїли майже нічого нового, навчаючись дистанційно.
Дослідники з Оксфорда встановили помітний регрес у сім'ях з низьким рівнем освіти.
Цікаво Учні у Швейцарії підробили результати тестів на COVID-19, щоб не ходити до школи
Дослідження вчених Оксфордського університету показало, що незважаючи на високу якість дистанційної освіти у Нідерландах, учні початкових класів засвоїли лише 4/5 частини прогресу, який вони зазвичай роблять за рік.
Це відставання відповідає часу, на яке були закриті школи. У дітей з неблагополучних сімей регрес був ще більш помітним,
– кажуть дослідники.
За їх словами, аналогічна ситуація склалася в багатьох країнах світу. До того ж в школах Нідерландів були створені одні з найкращих умов для віртуальної освіти.
Але навіть незважаючи на це, учні тут втратили в середньому 20% прогресу в знаннях через закриті школи. А діти батьків з низьким рівнем освіти відстали від своїх товаришів на 50%.
Дистанційне навчання через пандемію було у всьому світі / Фото з відкритих джерел
Ці результати підтверджують найгірші побоювання педагогів щодо локдауну.
Дослідник Арун Фрей каже, що вчителі та адміністрація шкіл у Нідерландах зробили величезні зусилля. Уряд забезпечив додаткову підтримку і фінансування – від якісного інтернету до надання житла і підтримки батьків.
Отож, умови в голландській системі були кращі, ніж у більшості сусідів. Наприклад, у Великобританії, де школи були закриті довше, наслідки, ймовірно, серйозніші.
До теми Учнів 1 – 4 класів треба переводити на дистанційку, бо школи – це каталізатор пандемії, – лікарі
Ще одне дослідження, проведене в першій половині 2020 року, свідчить, що дистанційне навчання не працює – школярі набагато гірше засвоюють предмети онлайн, ніж на уроках в класах.
Так, американські школярі освоїли програму англійської мови на 70%, а математики – тільки на 50%, порівняно з тим, що вони зазвичай встигають пройти за цей час.
А німецькі експерти підрахували, що закриття шкіл і дистанційне навчання обійдеться країні в 3,3 трильйони євро.
До слова, в Україні на дистанційне навчання вже перейшли майже 5 тисяч шкіл (це близько 30%) Також на самоізоляції через COVID-19 перебуває понад 1600 класів.