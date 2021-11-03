Навчання могло б проводитись у стінах навчального закладу, якби весь персонал був вакцинований. Втім, зараз у місті немає жодної такої школи. Батьки школярів незадоволені рішенням міської влади.
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Хтось вважає, що онлайн-навчання тільки імітація справжнього. Іншим важко організувати його або ж немає з ким залишити дитину вдома. Декілька батьків вже підписали звернення про відновлення очного навчання.
У міській раді обіцяють допомогти
Водночас в міському управлінні освіти пояснили, що двотижневі онлайн-уроки є необхідністю через коронавірус. Втім, сім'ям, що мають клопоти з дистанційкою, зокрема недостатня кількість комп'ютерів для дітей, обіцяють допомогти.
Батьки можуть звернутися до керівника закладу освіти, де дитині дадуть можливість скористатися комп'ютером.
За вихідні з COVID-19 госпіталізували 16 дітей
Підтримують тимчасовий перехід на дистанційне навчання медики. Лише за 30 – 31 жовтня у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню "Охматдит" поступило 16 дітей. Загалом з вересня на лікуванні було майже 200 неповнолітніх.
Медики зазначають, що багато дітей не мають симпомітв коронавірусу, однак вони заражають дорослих. Заступниця директора з медичної частини лікарні "Охматдит" Олена Березовська підкреслила, що у 2020 році госпіталізовували значно менше дітей.
Я підтримую карантинні умови, які створені для дітей, щоб хоч трохи перервати цей цикл захворюваності й провакцинувати всіх, кого можливо, зокрема дітей з 12 років,
– зауважила Березовська.
У міській раді працюють над тим, щоб поетапно відновлювати роботу шкіл, у яких буде 100% вакцинованих працівників. Наразі є заклади, де вакцинували майже 93% персоналу. Якщо ситуація з COVID-19 у місті покращиться, першими відновлять роботу початкові класи, учні яких найбільше страждають від онлайн-навчання.
Дистанційне навчання: останні новини
- Рішення щодо продовження канікул чи запровадження дистанційного навчання у школах буде ухвалюватися Міністерством освіти після консультацій з Міністерством охорони здоров'я. Тож наразі точно невідомо, коли школярі повернуться за парти.
- Водночас понад 20% учнів та вчителів оцінюють стан готовності шкіл до навчального року негативно.
- Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 91% вчителів. Двома дозами вакциновано майже 70%.