Другий семестр більшість закладів освіти розпочали з навчання в режимі онлайн. На час локдауну з 8 по 24 січня включно всі школи забезпечують освітній процес учнів за допомогою технологій дистанційного навчання.

Хоча такий формат навчального процесу вже ні для кого не новина, до освітнього омбудсмена Сергія Горбачова та Міністерства освіти і науки України надходить маса запитань від батьків учнів. Перелік найпоширеніших запитань та відповіді на них опубліковано на сайті освітнього омбудсмена України.

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Як має бути організовано дистанційне навчання?

Заклади освіти в межах дистанційного навчання мали зробити наступне:

визначити форми організації освітнього процесу в режимі онлайн (навчальні заняття, консультації, вебінари, форуми, віртуальні екскурсії тощо)

обрати та схвалити конкретні електронні освітні платформи, сервіси та інструменти, за допомогою яких проводиться навчальний процес

Вчителі обирають форми, методи та засоби навчання та визначають, у синхронному чи асинхронному режимі проводити конкретне заняття. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснює, яка відмінність між синхронним та асинхронним навчанням:

Асинхронний режим Взаємодія вчителя з учнями з затримкою в часі. Учні виконують завдання у зручний для них час (спілкування у форумах, перегляд презентацій, віртуальних музеїв). Синхронний режим Взаємодія вчителя з учнями з затримкою в часі. Учні виконують завдання у зручний для них час (спілкування у форумах, перегляд презентацій, віртуальних музеїв). Вчитель та школярі одночасно перебувають в електронному навчальному середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо- та відеоконференцій.

Зверніть увагу, що на синхронну частину дистанційного навчання педагоги повинні виділяти не менше 30% часу.

Батьки мають сприяти виконанню дитиною навчальної програми та досягненню нею передбачених результатів, дотриманню принципів академічної доброчесності, а також дбати про психічне та фізичне здоров’я школяра.

Чи повинен вчитель проводити онлайн-уроки і яка їх тривалість?

Так, проводити онлайн-уроки є обов’язком вчителя! Тривалість уроку в режимі онлайн має бути не більшою, ніж 45 хвилин. Окрім цього, існує Санітарний регламент, за яким визначається час безперервної взаємодії школярів з технічними пристроями під час занять:

для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин

2-4 класів – не більше 15 хвилин

5-7 класів – не більше 20 хвилин

8-9 класів – 20-25 хвилин

Що робити, якщо вчитель чи директор школи відмовляє у проведенні дистанційного навчання?

Якщо керівництво школи мотивує це тим, що у вчителів немає необхідних засобів для проведення дистанційного навчання, зверніться до директора письмово.

Вкажіть, що засновники закладу освіти повинні організовувати системно-технічне забезпечення онлайн-навчання, а керівник закладу має право прийняти рішення про надання вчителям персональних комп’ютерів у тимчасове користування.

Якщо на ваше звернення не зреагують, зверніться до місцевого органу управління освіти чи омбудсмена.

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Що робити, якщо відсутні онлайн-уроки?

Поговоріть із класним керівником або вчителем та з’ясуйте причину. Якщо педагоги відмовляються від комунікації й нічого не пояснюють, або ж ситуація після розмови не змінюється – також звертайтеся до дирекції або місцевого органу управління освітою.

Чи правомірне так зване "вайбер-навчання"?

Це не зовсім правомірно, адже не менше 30% навчального часу має організовуватися у синхронному режимі. Надсилання завдань та їх перевірка у вайбері – лише один невеликий елемент освітнього процесу.

Як має здійснюватися дистанційне навчання, якщо у сім’ї немає необхідних цифрових пристроїв чи швидкісного інтернету?

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному процесі взаємодії з вчителем з поважних причин, заклад освіти має забезпечити можливість дистанційного навчання за допомогою інших засобів комунікації, доступних для дітей (телефонний, поштовий зв’язок тощо).

Що робити, якщо вчитель під час уроку спілкується російською, хоча мова навчання в школі українська?

Зверніться до класного керівника чи директора та повідомте про це. Педагоги, які проводять дистанційне навчання російською, грубо порушують вимоги статті 7 Закону України "Про освіту", в якій вказано, що мовою освітнього процесу є державна.

Варто також згадати, що 16 січня 2021 року набуває чинності норма статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", де зазначається, що українська мова є обов’язковою до використання.

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Чи можна учням школи та батькам записувати онлайн-уроки з вчителями?

Якщо учень бажає записати онлайн-урок, він має попередити про це вчителя. Якщо під час занять вчитель здійснює протиправні дії, запис допускається без дозволу педагога за умови, що зйомки спрямовані на захист прав людини.

Детальніше про фото- та відеофіксацію протиправних дій під час навчального процесу можна прочитати на сайті освітнього омбудсмена.