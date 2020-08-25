Які школи можуть з 1 вересня почати навчання дистанційно: міста та регіони червоної зони
В Україні почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Так, 14 районів і міст України опинилися в "червоній "зоні, отже там діти не зможуть з 1 вересня піти до школи. Тому вони будуть навчатися дистанційно щонайменше донового розподілу 6 вересня.
Школи в "червоних" зонах не можуть навчати школярів очно. Оскільки там забагато хворих, безпечніше буде наразі проводити онлайн-навчання, доки не покращиться епідемічна ситуація в місті. Лише через 14 днів експерти переглянуть рішення про послаблення, передає 24 канал.
Цікаво Як навчати учнів під час пандемії: детальна інструкція від МОН
Які школи можуть почати навчання дистанційно 1 вересня
Низку міст та районів віднесли до "червоної" зони. І, згідно з рішенням уряду, там заборонено відвідувати заклади освіти. Проте офіційного рішення від МОН ще не оприлюднено.
Які міста потрапили до червоної зони:
- місто Коломия Івано-Францівської області;
- Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно та Острог на Рівненщині;
- Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.
Відомо, що у Чернівцях від 24 серпня до 7 вересня призупинять свою роботу усі державні дитячі садочки, а навчання у школах почнеться дистанційно, йдеться у наказі Управління освіти Чернівецької міськради.
Як відбуватиметься навчання з 1 вересня: нові правила
Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в школах. Зокрема:
- учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора;
- в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;
- натомість вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;
- допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;
- у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;
- дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.
Вимоги до роботи освітніх закладів в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу
-
Canon представила комплект EOS Web Kit для онлайн-трансляцій та стрімів1 серпня , 10:00
-
Підготовка дітей до 1 вересня та важливі рішення МОН – найцікавіші підсумки тижня в освіті20 серпня , 18:32
-
Скільки триватимуть уроки та якою буде зарплата вчителів: освітяни просять роз'яснень у МОН20 серпня , 12:03