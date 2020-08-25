В Україні почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Так, 14 районів і міст України опинилися в "червоній "зоні, отже там діти не зможуть з 1 вересня піти до школи. Тому вони будуть навчатися дистанційно щонайменше донового розподілу 6 вересня.

Школи в "червоних" зонах не можуть навчати школярів очно. Оскільки там забагато хворих, безпечніше буде наразі проводити онлайн-навчання, доки не покращиться епідемічна ситуація в місті. Лише через 14 днів експерти переглянуть рішення про послаблення, передає 24 канал.

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Які школи можуть почати навчання дистанційно 1 вересня

Низку міст та районів віднесли до "червоної" зони. І, згідно з рішенням уряду, там заборонено відвідувати заклади освіти. Проте офіційного рішення від МОН ще не оприлюднено.

Які міста потрапили до червоної зони:

місто Коломия Івано-Францівської області;

Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог на Рівненщині;

Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

Відомо, що у Чернівцях від 24 серпня до 7 вересня призупинять свою роботу усі державні дитячі садочки, а навчання у школах почнеться дистанційно, йдеться у наказі Управління освіти Чернівецької міськради.

Як відбуватиметься навчання з 1 вересня: нові правила

Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в школах. Зокрема:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора;

в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;

натомість вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;

у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.



Вимоги до роботи освітніх закладів в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу