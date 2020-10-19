Міністерство освіти закликало навчальні заклади перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада. Відтак більшість закладів вже з понеділка переведуть заняття в онлайн. Однак для того, щоб освітній процес був якісним, краще подбати про відповідне обладнання, а звичайної вебкамери та вмонтованого мікрофона для цього не достатньо.

Як викладачам, так і студентам варто подбати про те, щоб в процесі дистанційного навчання їх було добре чути та видно, тож ми підготували кілька корисних рекомендацій обладнання, яке допоможе вам в ході освітнього процесу на відстані.

Набір для відеоконференцій

Для проведення відеоуроків з гарною якістю зображення і звуку необхідне устаткування, яке можна налаштувати або своїми силами, або за допомогою фахівця, але за дуже короткий час.

Найкращим виходом буде скористатися недорогим набором для відеозв'язку Canon EOS M50 Web Kit.

До складу EOS M50 Web Kit входять:

камера Canon EOS M50;

програмне забезпечення EOS Webcam Utility;

об'єктив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомікрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта пам’яті SDXC, карта пам'яті 64GB;

покрокова інструкція з встановлення та використання;

зарядка на 220 Вольт.

В основі комплекту є сучасна бездзеркальна фотокамера EOS M50. Вона володіє сенсором розміром 22,3x14,9 мм та роздільною здатністю 24 мегапікселі. Матриця камери має рекордну чутливість – 51200ISO, це справді круто, адже в домашніх умовах зазвичай немає змоги облаштувати достатнє освітлення. Поза тим ви можете бути впевнені у високій якості трансляції, адже камері буквально достатньо світла від монітора, щоб видати якісну картинку.

Камера дає змогу записувати відео в 4K та сумісна з чималою кількістю оптики завдяки спеціальному адаптеру. Тобто це повноцінна сучасна камера, яку можна використати як основний інструмент для зйомки, наприклад, у відпустці.

Набір гарантує:

відмінну якість відео для прямих ефірів, трансляцій, відеоконференцій і дзвінків;

найкращу якість зображення навіть за умов недостатнього освітлення;

чітке зображення завдяки автофокусу із відстеженням обличчя;

можливість проводить колективні ефіри в чудовій якості;

універсальне рішення для прямих ефірів, трансляцій, захоплення фотографією, створення відеороликів і ведення власного блогу.

Налаштування та підтримка

Важливим параметром є швидка установка всіх елементів комплекту, в ідеалі все має працювати за схемою "підключив і почав користуватися", тож Canon максимально спростила цей процес для користувачів.

Підключається EOS M50 Web Kit до комп’ютера справді просто та без зайвих клопотів. Для цього достатньо використовувати USB кабель і встановити безкоштовне програмне забезпечення EOS Webcam Utility. Якщо ж у вас виникають запитання при підключенні, виробник підготував кілька детальних відеоінструкцій, які максимально спростять процес встановлення та підключення набору. Крім того, можна завантажити інструкції в PDF форматі, де покроково розповідають, як все правильно підключити та налаштувати.

Зрештою, ви завжди можете поставити питання фахівцеві, який допоможе вам у випадку, якщо щось не вдалося налаштувати, однак це вкрай малоймовірно.

Домашній принтер

З боку може здатися, що крім крейди та дошки викладачеві нічого для роботи не потрібно. Однак кожен учитель хоче зробити теорію і практику свого предмета більш зрозумілими й наочними. Тут без роздаткових матеріалів і роздруківок обійтися не вийде, навіть під час дистанційного навчання. Все це стосується і студентів, яким також потрібно чимало друкувати й під час підготовки до звичайних занять.

У конкретному випадку краще одразу обирати БФП – багатофункціональний пристрій. Він дозволить друкувати потрібні документи, а також копіювати й сканувати їх для подальшого розповсюдження між студентами та викладачами.

Це суттєво спростить процес дистанційного навчання. Викладачу і так доведеться чимало часу проводити за монітором для спілкування зі студентами. Крім того, студентам потрібно виконувати завдання, а викладачу – їх перевіряти, і щоб не проводити за комп’ютером увесь день, необхідні матеріали можна швидко роздрукувати.

Викладачі повинні мати можливість швидко роздруковувати та розповсюджувати робочі листи, екзаменаційні роботи та інші додаткові матеріали, щоб звести до мінімуму кількість часу, який витрачається на заняття. Студентам також краще буде друкувати потрібні для навчання матеріали та роботи. Все це зберігає актуальність під час проведення дистанційних занять.

Після перевірки, виправлень та доповнень викладач зможе легко зробити цифрову копію необхідного матеріалу за допомогою сканера та відправити його студентові. Так можна робити й з навчальними матеріалами, яких немає в цифровій формі. Викладач завжди зможе швидко скопіювати необхідну інформацію та відправити її студенту, а той швидко поділитися виконаною роботою.

Позаяк друкувати доведеться чимало, краще зосередитися на витривалих принтерах. Наприклад, струменеві принтери Canon відмінно зберігають якість документів і чіткість тексту. Щодо обсягів друку, то одного лише резервуару для чорної фарби достатньо (в залежності від моделі) для друку щонайменше 8 000 сторінок. Щодо кольорового чорнила, то одна заправка забезпечує друк приблизно 7 000 копій із середнім ступенем заливки.

Здавалося б, звичайний принтер суттєво полегшує життя не лише студентам але й викладачам під час звичайного навчального процесу загалом та дистанційної форми зокрема. Як бачите, друкувати доведеться справді багато, тому без такого пристрою як принтер просто не обійтись. Крім того, кольоровий принтер незамінний інструмент вдома і його робота точно не обмежиться допомогою у навчанні.