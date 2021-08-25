Дистанційне навчання чи вакцинація: чому вчителі ігнорують щеплення проти COVID-19

У новому навчальному році школи у випадку переходу регіону до жовтої чи помаранчевої зони будуть працювати у звичному режимі, якщо там вакциновано 80% вчителів. Всі інші школи навчатимуть учнів дистанційно.

Так, від першого вересня майже 15 тисяч шкіл розпочнуть роботу очно. Водночас шкіл, де повністю вакциновано 80% педагогів, – одиниці. Загалом пройшли імунізацію станом на 10 серпня близько 40% українських вчителів.

До теми Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Чому вчителі відмовляються вакцинуватися

Експерти кажуть, що перспектива дистанційної роботи не дуже впливає на рішення вчителів вакцинуватися.

Так, в одній сільській школі нараду проводять без масок і вчителі сидять близько один біля одного. Колектив налічує 86 працівників, з них лише 34 педагоги вакцинувалися.

Директорка школи зізнається, що сама вакцинувалася проти коронавірусу, але на підлеглих вплинути не може.

Чому вчителі відмовляються вакцинуватися проти COVID-19? За її словами, хтось боїться ускладнень після вакцинації, а комусь не дозволяє церква.

Дехто з релігійної точки зору не хоче вакцинуватися. Кажуть, що це чіпування,

– зазначає директорка.

А в селі Княгининок на Волині щеплено не більше 20% персоналу школи. І навіть ті, хто щепився, зробив це не для того, щоб захистити себе від коронавірусу, а щоб не було претензій на роботі.

Водночас Боярський ліцей вже наблизився до позначки у 80%. Там із 130 працівників – сотня вже щепилася двічі і ще є охочі. Першими пішли вакцинуватися ті, хто важко перехворів. А з кожною наступною сесією щеплення охочих ставало більше.

Такий високий рівень вакцинації серед вчителів керівництво школи пов'язує з тим, що там був організований пункт щеплення. Мобільна бригада до школи приїжджала тричі, тому доступ до вакцинації був максимально спрощеним.

Читайте також Яким буде навчання та лінійка 1 вересня, імена найкращих вчителів – підсумки тижня в освіті

Експерти кажуть, що в цієї школи є усі шанси зберегти живе навчання у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Однак поки таких освітніх закладів одиниці.

Що кажуть у Міністерстві освіти і науки

У МОН наголошують, що вакцинація добровільна. Адміністрація шкіл не може тиснути на педагогів. Однак, як саме будуть працювати вчителі у разі нової хвилі пандемії, буде залежати від кількості вакцинованих працівників у школі.

Щоб щепити більше вчителів, МОН разом з МОЗ міркують про відкриття пунктів щеплення безпосередньо у школах, аби для вчителів максимально спростити процес вакцинації.

Окрім того, Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких буде вакциновано 80% персоналу. Зокрема, школи можуть виграти комп'ютери та роутери. Деталі та інструкцію, як подати заявку, – читайте у статті.