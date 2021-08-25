Дистанційне навчання чи вакцинація: чому вчителі ігнорують щеплення проти COVID-19
Джерело:ТСН
У новому навчальному році школи у випадку переходу регіону до жовтої чи помаранчевої зони будуть працювати у звичному режимі, якщо там вакциновано 80% вчителів. Всі інші школи навчатимуть учнів дистанційно.
Так, від першого вересня майже 15 тисяч шкіл розпочнуть роботу очно. Водночас шкіл, де повністю вакциновано 80% педагогів, – одиниці. Загалом пройшли імунізацію станом на 10 серпня близько 40% українських вчителів.
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Чому вчителі відмовляються вакцинуватися
Експерти кажуть, що перспектива дистанційної роботи не дуже впливає на рішення вчителів вакцинуватися.
Так, в одній сільській школі нараду проводять без масок і вчителі сидять близько один біля одного. Колектив налічує 86 працівників, з них лише 34 педагоги вакцинувалися.
Директорка школи зізнається, що сама вакцинувалася проти коронавірусу, але на підлеглих вплинути не може.
Чому вчителі відмовляються вакцинуватися проти COVID-19? За її словами, хтось боїться ускладнень після вакцинації, а комусь не дозволяє церква.
Дехто з релігійної точки зору не хоче вакцинуватися. Кажуть, що це чіпування,
– зазначає директорка.
А в селі Княгининок на Волині щеплено не більше 20% персоналу школи. І навіть ті, хто щепився, зробив це не для того, щоб захистити себе від коронавірусу, а щоб не було претензій на роботі.
Водночас Боярський ліцей вже наблизився до позначки у 80%. Там із 130 працівників – сотня вже щепилася двічі і ще є охочі. Першими пішли вакцинуватися ті, хто важко перехворів. А з кожною наступною сесією щеплення охочих ставало більше.
Такий високий рівень вакцинації серед вчителів керівництво школи пов'язує з тим, що там був організований пункт щеплення. Мобільна бригада до школи приїжджала тричі, тому доступ до вакцинації був максимально спрощеним.
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Експерти кажуть, що в цієї школи є усі шанси зберегти живе навчання у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Однак поки таких освітніх закладів одиниці.
Що кажуть у Міністерстві освіти і науки
У МОН наголошують, що вакцинація добровільна. Адміністрація шкіл не може тиснути на педагогів. Однак, як саме будуть працювати вчителі у разі нової хвилі пандемії, буде залежати від кількості вакцинованих працівників у школі.
Щоб щепити більше вчителів, МОН разом з МОЗ міркують про відкриття пунктів щеплення безпосередньо у школах, аби для вчителів максимально спростити процес вакцинації.
Окрім того, Міністерство охорони здоров'я України оголосило конкурс серед шкіл, в яких буде вакциновано 80% персоналу. Зокрема, школи можуть виграти комп'ютери та роутери. Деталі та інструкцію, як подати заявку, – читайте у статті.