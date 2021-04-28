Що кажуть учні

Школярка 10 класу столичної гімназії №179 Ганна Чомко розповіла, що дистанційне навчання має більше недоліків, ніж переваг. Зокрема, від постійного перебування за комп'ютером сильно втомлюються очі.

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Водночас перевагою вважає те, що вчитися можна у будь-який час та у будь-якому місці.

Ніхто з однокласників тобі не заважає, але водночас втрачається комунікація з ними,

– зауважила дівчина.

Однак вона додала, що на онлайн-уроках також буває достатньо весело. "Інколи забувають вимикати мікрофони і чути, як говорять з батьками, гавкає собака. Стає смішно", – розповіла Чомко.

Позиція вчителів

Технічні моменти під час дистанційних уроків учні часто використовують для своєї вигоди. Директорка гімназії Ірина Чернілевська розповіла, що школярі інколи зловживають довірливістю викладачів. Часто вони виключають камеру та абсолютно не слухають вчителів, адже займаються своїми справами.

Також з'явився варіант репетиторства, коли викладач під час тестового завдання сидить навпроти і показує учню правильні результати,

– зазначила Чернілевська.

До таких трюків вдаються заради позитивних оцінок. Це їм вдається, адже дистанційна освіта дійсно "принесла" більше учнів, які навчаються на відмінно. Утім чи справді високі оцінки є результатом праці дитини – питання спірне.

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До хитрощів вдаються не усі учні

Допомагає у процесі навчання мотивація. Особливо це помітно у випускних класах. Одинадцятикласники розуміють, що їм потрібні не оцінки, а знання, адже попереду у них зовнішнє незалежне оцінювання, яке є вирішальним важелем впливу при вступі.

Є діти для яких дистанційна форма – це навпаки моменти самоорганізації. Такі учні більше встигають, у них більше успіхів, ніж коли він сидить в класі,

– зауважила Чернілевська.

"Я б порадила батькам організувати дитину, але на цьому – крапка. В жодному разі не треба робити завдання за дітей, бо це їхнє життя. Як би ми не хотіли, але ми повинні навчити їх жити без нас", – підсумувала директорка.