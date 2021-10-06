Дистанційне навчання – це вимушена міра, воно не може замінити очне, – Гриневич

Колишня міністерка освіти Лілія Гриневич заявляє, що дистанційне навчання – це вимушений крок у ситуації, яка склалася через пандемію. Вона впевнена, що онлайн-навчання ніколи не зможе замінити очне.

Міністерка освіти у 2016 – 2019 роках та проректорка Київського університету ім. Грінченка Лілія Гриневич наголошує, що дистанційне навчання ні в якому разі не може замінити очне, бо освіта, за її словами, це не тільки передача знань і умінь.

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Гриневич вважає, що освіта – це також і соціалізація дитини та її вміння налагодити спілкування з іншими.

Дистанційне навчання є вимушеною мірою з огляду на ситуацію, що склалася в пандемією коронавірусу. Але воно не зможе замінити очне,

– сказала Лілія Гриневич.

Водночас вона додає, що деякі елементи дистанційного навчання можна застосовувати разом з очним навчанням, адже це допоможе ефективніше використовувати час.

Експертка навіть навела приклад – запропонувати дітям подивитися якийсь навчальний фільм дистанційно, а потім обговорити його на уроці. "Це якраз один із інструментів, які можуть мотивувати дітей до навчання", – сказала Гриневич.

За її словами, в країнах, які провели дослідження щодо дистанційного навчання, занепокоєні його результатами. Адже навчальні досягнення дітей різко знизилися. Натомість в Україні досі немає результатів правдивого моніторингу.

До слова, вчені з Копенгагенського університету провели дослідження, в результаті якого з’ясували, що студенти, які навчаються онлайн, більш активні на лекціях, ніж ті студенти, які присутні на них фізично. Деталі дослідження – читайте за посиланням.