Дистанційне навчання підвищує ризик депресії у старших школярів, – вчені

Канадські вчені дослідили зв'язок онлайн-навчання з психічними проблемами у школярів. За їх даними, дистанційка підвищує ризик розвитку депресії та тривожності в учнів старших класів.

Вчені кажуть, що підлітки і раніше проводили багато часу за гаджетами, а онлайн-навчання лише посилило проблему.

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Також через пандемію діти почали менше спілкуватися "наживо". За словами вчених, все це і призводить до проблем із психікою – таких висновків дійшли канадські вчені.

Що з'ясували вчені

В рамках дослідження експерти вивчили зв'язок між різними типами використання екранів та психічним здоров'ям дітей.

Головний висновок – для старших школярів навчання онлайн пов'язане з підвищеним ризиком розвитку депресії та тривожності.

Пандемія COVID-19 призвела до серйозних змін у повсякденному житті дітей... Насамперед, через введені заходи громадської охорони здоров'я, пов'язані з дистанціюванням, ізоляцією та закриттям шкіл,

– заявили вчені.

Окрім дистанційки та соціальної ізоляції, погіршення психічного здоров'я дітей може бути пов'язане з:

порушенням режиму сну,

зменшенням кількості фізичних вправ,

зменшенням інших просоціальних заходів.

Також негативно на психіку підлітків може впливати кібербулінг, стресові новини та шкідлива реклама під час використання гаджетів.

На що сподівалися вчені? Команда експертів думала, що дзвінки у Zoom можуть покращити психічне здоров'я дітей, оскільки дозволяють їм бачити обличчя друзів та їхні емоції, але виявилося, що це не так.

Вчені зазначили, що пандемія серйозно вплинула на повсякденне життя дітей. У рамках дослідження вони проаналізували повідомлення батьків про психічне здоров'я понад 2000 учнів.

JAMA Network Open – це медичний журнал з відкритим доступом, що охоплює всі аспекти біомедичних наук. Його видає Американська медична асоціація. Перший раз журнал вийшов у 2018 році.

До слова, з поширенням вакцинації в Україні з жовтня у червоній зоні могли працювати лише ті школи, де отримали дві дози щеплення 100% працівників. Через це багато шкіл закрилися на дистанційку та продовжили осінні канікули.