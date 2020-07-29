Карантинний досвід для сфери освіти, на думку половини українців, виявися провальним. Серед головних проблем люди називають зниження успішності та технічні проблеми, які заважали організувати процес якісного та цікавого навчання.

Думки Заходу та Сходу розділилися

50% українців не подобається система дистанційного навчання в Україні. Про це свідчать дані соціологічної служби Центру Разумкова і Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" "Освіта і пандемія: що українці думають про дистанційне навчання та як оцінюють ЗНО", повідомляє "Укрінформ". Варто зазначити, що мешканці Заходу оцінюють процес дистанційного навчання набагато позитивніше, ніж мешканці Півдня та Сходу.

Зверніть увагу Навчання у школі з 1 вересня: київська влада готує декілька сценаріїв

Близько половини українців негативно ставляться до запровадження дистанційної освіти у зв’язку з пандемією, підтримали цей крок 32% громадян. Категорично негативних оцінок найбільше у Південному (29%) та Східному (28%) регіонах,

– йдеться у досліджені.

Ключові проблеми

26% опитуваних поскаржилися, що рівень дитячої успішності під час карантину суттєво знизився, а 22% українців невдоволені рівнем уваги, який вчителі мають змогу приділити кожному учневі в режимі "онлайн".

Також суттєвою проблемою для учнів та їхніх батьків є погана якісь інтернету та неможливість забезпечити дітей необхідними ґаджетами. Найчастіше з такими складнощами доводиться боротися мешканцям невеликих міст (до 100 тисяч осіб).

Цікаво, що більшість українців вважають відповідальними за процес навчання міносвіти, однак є й такі, що стверджують: карантинне навчання мав організувати особисто президент.

"На думку більшості українців, головну відповідальність за якість освіти та підготовки шкіл до роботи в умовах пандемії несе Міністерство освіти та науки, 11% вважають, що відповідальність за цей процес має нести Президент України", – повідомляють експерти.

За даними соціологів, в опитуванні взяли участь 2022 респонденти від 18 років, за винятком Криму та тимчасово та тимчасово окупованих територій.



Що думають українці про дистанційне навчання / Інфографіка 24 каналу