Деякі школи в "червоних" зонах України розпочнуть своє навчання дистанційно. Як ефективно перейти на онлайн-освіту та з якими труднощами можуть зіткнутися школярі та школи – читайте у матеріалі.

Про те, як ефективно організувати дистанційне навчання – порадив керівник напряму персональних комп’ютерів Микола Антонюк у своєму блозі, передає Освіторія.

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За його словами, дистанційне навчання стає звичним для дітей, і різні інтерактивні підходи можуть зацікавити учнів. Адже діти зараз з дитинства користуються ґаджетами та постійно хочуть мати доступ до «всесвітньої павутини».

Тому, коли довелося закрити школи та перейти в онлайн-режим, деякі заклади освіти швидко перелаштуватися на "нову норму". І з 1 вересня деякі школи теж можуть розпочати навчання дистанційно. Але, як зазначає експерт, для цього необхідно володіти певними інструментами.

Микола Антонюк назвав 5 кроків, які допоможуть підготуватися до нового навчального року і перейти в режим онлайн.

5 кроків, як перейти на онлайн-навчання

Крок 1: Розробка нових навчальних матеріалів

Опитування серед викладачів показало, що більшість з них почали значно довше готуватися до уроків. Адже їм довелося розробляти зовсім інші матеріали, переформатовувати традиційні підходи та готувати інтерактивні заняття.

Педагогам буде легше, якщо вони будуть працювати разом, обмінюватимуться досвідом, використовуватимуть щось нове та цікаве, аби діти могли навчатися за нових умов.



Створіть цікаву атмосферу на онлайн-уроках / Фото Главред

І найскладніше завдання для дистанційної освіти – це створення відповідного контенту. Так, це можуть бути відеоуроки, презентації, заняття в середовищах віртуальної та доповненої реальності, навчальні додатки тощо.

"Вчитель має зрозуміти, як його учням найбільш зручно сприймати інформацію. До прикладу, якщо учні звикли слухати лекції, найкращим рішенням буде записати відеоуроки. І також не нехтуйте креативними підходами: цікавими презентаціями або різноманітними форматами онлайн-уроків", – додав він.

Крок 2: Забезпечення комп’ютерною технікою

Щоб освіта стала доступною в онлайні, необхідне відповідне технічне забезпечення. Ще багато шкіл не комп’ютеризовано, тому це варто зробити. А також провести повну інформатизацію.

Також для ефективного онлайн-навчання всім учасникам навчання необхідні персональні пристрої — комп’ютери, ноутбуки або ж планшети, безперебійний доступ до інтернету. І навіть за допомогою смартфона вчителі та учні можуть організувати відеозв’язок, переглядати контент тощо.

Крок 3: Взаємодія

Для успішної організації онлайн-навчання у цьому мають взаємодіяти батьки, учні та освітяни. У кожної ланки цього процесу є відповідальність та обов’язки.

Цікаво, що старші діти можуть швидше адаптуватися до змін, з дітьми молодших класів — складніше. Тому для учнів треба поступово все переналагоджувати, зокрема батьки можуть створити нові звички і правила у сім’ї. Та найголовніше — заохочувати дитину, щоб вона розуміла, що навчається, а не сидить на канікулах.

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Головне завдання батьків, за словами експерта, – це налаштувати дитину на правильний ритм і показати, що навчання може бути будь-якого формату.

Крок 4: Створення шкільної бази знань

Вчителі можуть у хмарних сховищах створити шкільну базу знань з необхідним навчальним контентом та матеріалами для подальшого вивчення. Така база дасть змогу в майбутньому проводити індивідуальні уроки з учнями, які не мали змоги відвідувати заняття разом із класом, не витрачаючи при цьому багато часу вчителя.

Крок 5: Організація навчання

Організуйте роботу учнів

Також вчителям варто заздалегідь чітко визначити дедлайн для кожної з робіт, щооб учні не скидали все в останній момент. До прикладу, можна встановити правила, за якими учні надсилатимуть виконані роботи: у формі фото та сканкопій, або ж у спеціальному застосунку. І не забувайте збирати відгуки про те, як пройшов урок та чи зрозуміли діти матеріал.



Проводьте уроки цікаво, щоб діти слухали вас / Фото profile

Налагоджуйте колективну роботу

Вчитель навіть під час дистанційного навчання має бути лідером, згуртовувати колектив і створювати = атмосферу, щоб діти пам’ятали, що вони залишаються одним класом і на відстані.

Використовуйте ігровий контент під час уроків

Підсвідомо дитина думатиме, що грається, але насправді так вона навчатиметься та зможе зрозуміти, що ноутбук створений не лише для розваг.

Знайдіть власні методи

Заздалегідь оберіть спосіб, як будете передавати матеріали учням та не забувайте спілкуватися з ними одною мовою. Потім проведіть аналіз і визначте, які методи в онлайн-освіті працюють найкраще. І відгуки учнів допоможуть зрозуміти, чи цікаво проходять уроки.