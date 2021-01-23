Школярі з прифронтового селища Троїцьке, що на Луганщині, змушені отримувати дистанційну освіту без інтернету і навіть зв'язку. Лише третина учнів місцевої школи має можливість користуватися інтернетом, однак – з перебоями.

Через аварійні відключення, світло в селі зникає майже щодня, а з ним – інтернет. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Українську мову, як і решту предметів, під час карантину викладають телефоном, кожному учню – окремо. Вчителька Світлана Таніч повідомила, що на урок для кожного учня потрібно 10 – 15 хвилин. Вона також зазначила, що набагато важче викладати телефоном працю та фізкультуру.

Деяких дітей батьки возять до сусідніх селищ, щоб вони могли отримати шкільне завдання. Водночас у Новозванівці немає не лише інтернету, а й навіть не ловить мобільний зв'язок.

Якщо учні й отримують доступ до онлайн-уроку – зв'язок все одно може зникнути посеред заняття. Школярі, для яких несподівано обірвався зв'язок під час уроку біології, самостійно намагаються розібратися з будовою рослин. Водночас діти мріють про традиційне навчання і можливість сісти за парту.



Зв'язок все одно може зникнути посеред заняття / Скриншот з відео

Непристосоване навчання

Випадки перебоїв зі зв'язком у Троїцькому трапляються часто, розповіла директорка школи. На її думку, онлайн навчання не пристосоване до прифронтових селищ.

У класах в середньому вчиться по 4 – 5 осіб, відтак локдаун могли б пережити не перериваючи навчання – великі класи дозволяють розсадити дітей на безпечну відстань. Так вже організовували навчальний процес, проте пропозиції вчителів ніхто не почув.

Початкова школа займалася до 12 години, а старша школа, з 5 по 9 клас – займалася після 12 години. Вчителі можуть працювати і зранку, і після обіду, і ввечері, а ось, коли немає світла, то вже не запрацює нічого,

– сказала директорка Троїцької школи Марина Верцанова.

З 36 учнів Троїцької школи доступ до інтернету мають лише 11, приблизно 20 учнів отримували знання за допомогою телефонних розмов, а 6 дітей опановують науку самостійно, бо не мають навіть мобільного зв'язку.



З 36 учнів Троїцької школи доступ до інтернету мають лише 11 / Скриншот з відео

З 24 січня троїцькі школярі нарешті знову повернуться за парти. Вчителі зазначили, що увесь матеріал, запланований на час карантину, доведеться читати заново.