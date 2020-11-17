В Україні посилили обмеження через COVID-19 та ввели загальнонаціональний карантин, тож тепер не діють зони поділу. Тому багато регіонів вирішили з 16 листопада поновити очне навчання. В яких містах діти повернулися за парти – читайте у матеріалі.

Редакція 24 каналу зібрала інформацію з різних областей про роботу шкіл з понеділка, 16 листопада. Цікаво, що заклади освіти вирішили почати навчання очно, попри збільшення кількості хворих на коронавірус.

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Харків

Міська влада Харкова скасувала дистанційне навчання у школах. Там вже з понеділка, 16 листопада, всі учні шкіл, а не лише початкові класи, навчатимуть в очному режимі. Про це розповіла директорка Департаменту освіти Ольга Деменко пресслужбі міськради.

За її словами, згідно з постановою уряду, відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти забороняється тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із хворими на COVID-19 перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу.

Канів

За рішенням Канівської міськради, у місті повноцінно відкрилися всі дитячі садочки, школи, позашкільні та мистецькі заклади освіти. "Скрізь запроваджуються обмеження, які відповідають помаранчевому рівню. Це дає можливість відкрити у Каневі школи і дитсадки", – повідомив голова справами виконавчого комітету Володимир Святелик.

Запоріжжя

У місті теж поновлюють очне навчання в школах для учнів усіх класів. Про це заявив мер Запоріжжя Володимир Буряк у фейсбуці. Він додав, що дитячі садки також працюють з дотриманням всіх карантинних вимог.

Суми

З місті з понеділка, 16 листопада, учні 5-11 класів можуть навчатися за очною формою, а вихованці гуртків – відвідувати заклади позашкільної освіти. Таке рішення прийняла міськрада.

Житомир

Міська влада Житомира рекомендує поновити навчання в очному режимі для учнів старших класів, але кожен заклад освіти вирішуватиме самостійно, як налаштувати роботу з учнями.

"Державна комісія надала протокол, щоб кожен регіон розглянув можливості відновити роботу закладів освіти. Сьогодні школи всі працюють, але у різному режимі", – заявила заступниця начальника Департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко.

Як навчаються учні в інших областях

Натомість в більшості містах України школи будуть працювати так само. Тобто учні початкових класів та дошкільнята відвідуватимуть навчання очно, а учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно. Зокрема, цього дотримуватимуться такі міста: Івано-Франківськ, Тернопіль, Київ, Чернівці тощо.

Додамо, що уряд назвали нові умови для закриття садочків й шкіл. Так, відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної, спортивної та спеціалізованої освіти забороняється тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із хворими на COVID-19 перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу.