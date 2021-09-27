Дистанційка в окупантів: учні змушені передавати домашку через чорний вхід або вікна школи

Ще початок карантину у квітні 2020 року показав, що жоден навчальний заклад окупованого Луганська не готовий до дистанційки. Вчителі там не обізнані з комп’ютерами, тому учні змушені передавати домашні завдання на перевірку через чорний вхід школи.

Домашку носять до школи, бо вчителі не обізнані з комп'ютером

Журналісти дізналися, що дистанційне навчання в окупантів зводилося до пересилання через вайбер фото завдання. А виконане письмове завдання діти дають батькам, а ті – у визначений час приносять під чорний вхід до школи чи передають через вікно у класі.

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А якщо хтось скаржився на таку "шпигунську активність" у школах, то там це тимчасово припиняли або просто змінювали "місце прийому" зошитів.

Інтрига з рециркуляторами

Окрім того, у перший тиждень вересня школи в окупованому Луганську отримали наказ купувати рециркулятори (прилади, які знезаражують повітря), і батьки охоче відгукнулися. Але тут розгорілася справжня війна – хтось казав, що треба купувати найдешевший, а хтось почав пошуки в Росії.



Рециркулятор у школі / Фото prizyv.ru

Паралельно в окупованому Луганську ширилися чутки про те, що інтрига з рециркуляторами непроста. Адже там є місцевий виробник рециркуляторів і хтось із "уряду ЛНР" просто захотів його підтримати.

Так, вже до середини вересня рециркулятори були скрізь. Їх виставляли на вході поруч із одноразовими рукавичками, вологими серветками та пляшечкою спирту.

Що таке рециркулятори Це прилади для знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням. Принцип роботи полягає в тому, що повітря з приміщення проходить через корпус приладу, в якому працює бактерицидна УФ-лампа.



Додамо, що Центр громадського здоров'я України не рекомендував використовувати рециркулятори для дезінфекції приміщень під час пандемії. Адже вони мають низьку ефективність роботи та мають багато недоліків.

Закриття шкіл через COVID-19

Проте попри рециркулятори діти почали хворіти. Хвилю захворювань серед дітей назвали адаптацією до школи. Проте з часом почали закривати школи.

Станом на 23 вересня в окупованому Луганську на карантин (без навчання) закрили 8% шкіл. Офіційна версія – перевищено епідеміологічний поріг з ГРВІ. Неофіційно кажуть, що школи закрили після того, як там виявили дітей з коронавірусом.

Вакцинують російським "Спутніком"

Процес вакцинації набув певної прозорості, але примусової вакцинації в "ЛНР” немає. Якщо у лютому-березні вакцинували лише медичних працівників, вчителів та "військових", то тепер щепитися можуть усі, хто бажає. Для цього треба записатися у чергу.

Цікаво, що щеплення роблять однокомпонентною вакциною "Спутник-лайт". Ставлення до неї дуже різне і відгуки протилежні – від "ледве не помер" до "може, вкололи мінералку?"

Про вакцинацію роблять запис у санітарній книжечці з печаткою лікарні. Але цей запис ніде не враховується і не використовується. За даними місцевої влади, щеплення зробили 4,4% населення.

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Але не всі встигають вакцинуватися. Так, один чоловік (працював охоронцем у школі) помер від коронавірусу, бо не отримав вчасно вакцину. "До щеплення залишалося два дні, просто черга до нього не встигла дійти. Стало зле по дорозі на роботу", – каже онук.

Місцеві в окупованому Луганську говорять про занижені показники, адже багато хто не робить тести. У приватних лабораторіях вони коштують 1700 рублів або 630 гривень. Лікується більшість вдома.

За словами тих, хто пройшов через місцеві стаціонари, на лікування коронавірусу іде в середньому 2000-2500 рублів на добу (750 – 1000 гривень).