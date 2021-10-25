Дистанційка чи додаткові канікули: як працюють школи в регіонах червоної зони
Джерело:24 канал
Оскільки захворюваність на коронавірус зростає, карантинні обмеження посилюють все більше областей. Цього тижня у червону зону карантину перейдуть ще дві області. Як працюють школи у 6 регіонах червоної зони – читайте у статті.
До того ж, у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що канікули можуть продовжити для школярів. Допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів
Важливо Осінні канікули можуть тривати ледь не місяць, – МОЗ
Які області в червоній зоні
Станом на 25 жовтня, за даними МОЗ, у червону зону входять шість регіонів:
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Запорізька область,
- Одеська область,
- Сумська область,
- Херсонська область.
Додамо, що Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.
Як працюють школи в червоній зоні
Постанова уряду пояснює, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати в звичному форматі.
У МОН наголосили, що навчання в школах з 25 жовтня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. Водночас вишам радили перейти на дистанційку до 15 листопада.
Канікули в школах
Школи у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Житомирі, Полтаві та Миколаєві пішли на осінні канікули з 25 жовтня.
До теми Де школи перенесли канікули, а в яких областях учні будуть відпочивати за графіком: перелік
А школярі у Запоріжжі та Черкасах відпочиватимуть на тиждень довше. Канікули розпочалися ще 18 жовтня, і їх продовжили до 1 листопада.
Тобто в Одесі, Дніпрі, Рівному та Миколаєві школи пішли на заплановані канікули. А навчання в інших регіонах червоної зони відбуватимуться з урахуванням епідситуації.
Дистанційка чи додаткові канікули
- Херсон – там перевели на дистанційне навчання учнів 1 – 11 класів та вихованців закладів позашкільної освіти з 25 по 31 жовтня.
- Запоріжжя – там школярі матимуть додаткові канікули. Учні були на офіційних канікулах з 18 по 24 жовтня, а тепер вони відпочиватимуть ще тиждень – з 25 жовтня по 1 листопада.
- Донецьк – там учні 5 – 11 мали перейти на дистанційку, а початковій школі дозволили працювати очно.
- Суми – з 25 жовтня там майже всі школи перейшли на дистанційне навчання (йдеться про учнів 5 – 11 класів). Лише школа №19 має 100% вакцинованих працівників, там дозволене очне навчання.
До слова, в РНБО заявили, що з понеділка, 25 жовтня, всі школи України мають бути відправлені на канікули. Винятки можуть бути лише для 1 – 4 класів. Відповідне рішення невдовзі схвалить Кабінет Міністрів.