До того ж, у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що канікули можуть продовжити для школярів. Допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів

Важливо Осінні канікули можуть тривати ледь не місяць, – МОЗ

Які області в червоній зоні

Станом на 25 жовтня, за даними МОЗ, у червону зону входять шість регіонів:

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Одеська область,

Сумська область,

Херсонська область.

Додамо, що Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.

Як працюють школи в червоній зоні

Постанова уряду пояснює, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати в звичному форматі.

У МОН наголосили, що навчання в школах з 25 жовтня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. Водночас вишам радили перейти на дистанційку до 15 листопада.

Канікули в школах

Школи у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Житомирі, Полтаві та Миколаєві пішли на осінні канікули з 25 жовтня.

До теми Де школи перенесли канікули, а в яких областях учні будуть відпочивати за графіком: перелік

А школярі у Запоріжжі та Черкасах відпочиватимуть на тиждень довше. Канікули розпочалися ще 18 жовтня, і їх продовжили до 1 листопада.

Тобто в Одесі, Дніпрі, Рівному та Миколаєві школи пішли на заплановані канікули. А навчання в інших регіонах червоної зони відбуватимуться з урахуванням епідситуації.

Дистанційка чи додаткові канікули

Херсон – там перевели на дистанційне навчання учнів 1 – 11 класів та вихованців закладів позашкільної освіти з 25 по 31 жовтня.

– там перевели на дистанційне навчання учнів 1 – 11 класів та вихованців закладів позашкільної освіти з 25 по 31 жовтня. Запоріжжя – там школярі матимуть додаткові канікули. Учні були на офіційних канікулах з 18 по 24 жовтня, а тепер вони відпочиватимуть ще тиждень – з 25 жовтня по 1 листопада.

– там школярі матимуть додаткові канікули. Учні були на офіційних канікулах з 18 по 24 жовтня, а тепер вони відпочиватимуть ще тиждень – з 25 жовтня по 1 листопада. Донецьк – там учні 5 – 11 мали перейти на дистанційку, а початковій школі дозволили працювати очно.

– там учні 5 – 11 мали перейти на дистанційку, а початковій школі дозволили працювати очно. Суми – з 25 жовтня там майже всі школи перейшли на дистанційне навчання (йдеться про учнів 5 – 11 класів). Лише школа №19 має 100% вакцинованих працівників, там дозволене очне навчання.

До слова, в РНБО заявили, що з понеділка, 25 жовтня, всі школи України мають бути відправлені на канікули. Винятки можуть бути лише для 1 – 4 класів. Відповідне рішення невдовзі схвалить Кабінет Міністрів.