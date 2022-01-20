Дистанційка, деталі про шкільне меню та стипендії у вишах – підсумки тижня в освіті

Редакція "Освіта 24" зібрала всі головні новини, які сталися у сфері освіти цього тижня – з 17 по 21 січня 2022 року. Зокрема, читайте про дистанційку у школах, скандали через нове харчування учнів та збільшення стипендій у вишах.

Дистанційка у школах

В Україні все більше дітей почали хворіти на COVID-19. Через це школи в деяких містах почали переходити на дистанційне навчання.

До теми В яких містах учнів відправили на дистанційку через COVID-19: перелік

Так, на Львівщині 19 січня вирішили перевести учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання через зростання кількості хворих на коронавірус. Вишам там також рекомендують навчати студентів онлайн, але остаточне рішення прийматиме комісії з питань ТЕБ та НС.

В Чернівецькій області всі школи також переходять на дистанційне навчання через COVID-19. Діти йдуть на дистанційку з 21 січня. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні – до 6 лютого включно.

І в Тернoпoлі шкoлярі перехoдять на онлайн-навчання. Поки що навчатимуться онлайн лише учні 5 – 11 класів, початкова школа – в очному режимі.

А в Сумах та Івано-Франківську на дистанційку перевели окремі класи чи кілька шкіл.

Деталі щодо шкільного меню

За минулу добу, 19 січня, по всій Україні зареєстрували майже 18, 5 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом . Відомо, що серед пацієнтів 2 044 дитини. Востаннє такі високі показники фіксували у листопаді.

У МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та не прив’язуються до рецептів Клопотенка. Там можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок певного регіону.

Сергій Шкарлет запевнив, що Клопотенко показав, що з простих продуктів, відповідно до норм, можна створити смачну та корисну їжу. Але шкільні кухарі можуть готувати власні страви. Вже багато шкіл формують власні технологічні картки.

Важливо Хто має право на безкоштовне харчування в закладах освіти

Хто і за що відповідає в організації шкільного харчування? Міністерство охорони здоров’я відповідає за всі питання щодо розробки норм харчування. А територіальні органи Держпродспоживслужби забезпечують контроль за дотриманням вимог у закладах.

Водночас вигляд, смак та якість страв для учнів – це відповідальність шкіл. Так, засновник закладу, директор школи та постачальники харчових продуктів і послуг відповідають за:

планування та організацію харчування;

матеріально-технічне забезпечення їдальні (харчоблоку) та буфету;

дотримання вимог санітарного законодавства;

дотримання законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів;

виконання норм харчування;

відповідність меню та асортименту буфету;

безпечність і якість сировини, харчових продуктів і готових страв.

Додамо, що омбудсмен з прав людини Людмила Денісова розпочала моніторинг шкіл у всіх регіонах для перевірки оновленого харчування. Більше про це – читайте тут.



Презентація нового шкільного меню / Фото з соцмереж

Перша леді Олена Зеленська наголосила, що її команда була готова до критики. Проте вони це роблять задля здоров’я дітей. За її словами, норми про зниження кількості солі та цукру затвердило МОЗ.

Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти,

– заявила перша леді.

За її спостереженнями, негативні відгуки насправді не переважають. Швидше, поділ такий – коментарі "за", "конструктивна критика" та група тих, хто взагалі не хоче змін.

Шеф-кухар Євген Клопотенко також розповів, чому його меню у школах так критикують. За його словами, будь-яка реформа завжди викликає спротив – це особливість людського мозку, сприймати зміни як загрозу.

"Зараз триває активна фаза реформи, і такий широкий розголос – це добре, значить, зміни дійсно відбуваються. Скажу чесно, я був готовий до критики реформи", – заявив він.

Клопотенко наголошує, що неможливо в один момент змінити харчування у 15 тисяч шкіл країни. Адже завжди будуть ті, хто щось неправильно зрозумів, не розібрався до кінця або ті, кому не до вподоби зміни.

Що відомо про нове харчування у школах З 1 січня українські школи



Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.



М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.



Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.



Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.



Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню , яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.Проте оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у статті



Додамо, що у Львові обіцяють вже з лютого запровадити нове меню у школах. Наразі навчальні заклади закуповують обладнання, необхідне для приготування страв.

Стипендії для студентів у вишах

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що кількість одержувачів стипендій у 2022 році становитиме 40 – 45%. "Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", – додав він.

Чому виник скандал зі стипендіями? Студенти останні місяці скаржилися до МОН, адже там не повідомляли, який буде відсоток стипендіатів.

Все через те, що 1 вересня уряд збільшив стипендій, але для цього вирішили зменшити ліміт стипендіатів.

Зменшення ліміту спричинило неабиякий резонанс серед студентів, органів студентського самоврядування та профільних профспілок. Тому ухвалили нову постанову №1256 від 2 грудня 2021 року, яка повернула "старий" ліміт. Однак, груднева постанова не скасовувала попередню вересневу постанову,

– кажуть студенти.

Як збільшаться стипендії для студентів? З 1 січня 2022 року студентам вишів, коледжів та профтехів підвищили розмір стипендій:

тепер звичайна академічна стипендія для студентів вишів повинна складати 2000 гривень, а підвищена – 2550 гривень,

а студенти технікумів, коледжів та ліцеїв отримуватимуть 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень),

студенти профтехів отримуватимуть 1250 гривень стипендії.

Скандали в освіті

Під Києвом вчителька вдарила першокласника головою об парту

Під Києвом вчителька молодших класів Лариса Рудик вчиняла булінг над учнями. Одного школяра вона вдарила головою об парту так, що в нього аж пішла кров з губи.

А іншого учня жінка вдарила рукою по спині, бо той крутився за партою. Крім фізичного насильства, вчителька застосувала і психологічне насильство – образи, крики та залякування.

Учень "замінував" чотири школи на Черкащині

У Черкаській області учень 9 класу повідомив про "мінування" чотирьох шкіл. Школяр зробив це, бо хотів, щоб дітей перевели на дистанційне навчання. Деталі – читайте у статті.

До теми Як учням та вчителям діяти в різних надзвичайних ситуаціях: роз'яснення експерта

На Закарпатті вчителька цькувала першокласницю

Вчительку Копашнівської школи на Закарпатті суд оштрафував на 850 гривень за систематичний булінг першокласниці. Але навіть попри булінг, у школі педагогиню не відсторонили, а дали усне попередження.

Вихователька садочка "спалилася" з підробленим COVID-сертифікатом

У Кам'янському Дніпропетровській області суд розгляне справу виховательки дитячого садка, яка користувалася фейковим COVID-сертифікатом. Жінці загрожує обмеження волі терміном до двох років.

Зверніть увагу "Я так змерз у школі": у Яремче батьки учнів скаржаться на холод у класах

Суд зобов'язав школу в Сумах виплатити зарплату відстороненій педагогині

Суд задовольнив позов педагогині сумської школи №11, яку відсторонили від роботи з 8 листопада через те, що жінка не вакцинувалася від коронавірусу. Тепер школа має виплатити їй загалом 23,8 тисячі гривень.

В Україні школярі сидять у холодних класах

В Україні батьки скаржаться на недостатнє опалення в школах, через що дітям доводиться мерзнути в холодних класах. За їх словами, в школах учням доводиться сидіти у класах при температурі в приміщенні в +10, +8, і навіть +7 градусів. Така ситуація спостерігається в різних містах.

Марцінків запропонував легалізувати побори в садочках

У Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків запропонував легалізувати батьківські внески в дитячих садочках. Він вважає, що потрібно ввести символічну плату з батьків. Деталі – читайте тут.

Псевдомінування закладів освіти

Останнім часом по всій країні спостерігається хвиля фейкових мінувань різних громадських закладів, зокрема шкіл. І це зриває навчання.

Важливо Як обговорювати з дітьми фейкові замінування у школах: поради батькам

Через це у кількох містах України вирішили перевести школи на дистанційне навчання. Зокрема, таке рішення вже прийняла влада у Черкасах, Бердянську, Кривому Розі та Миколаєві.

Окрім того, у Києві до правоохоронних органів два дні поспіль надходили повідомлення про мінування десятків київських шкіл. Фахівці перевірили 46 навчальних закладів,але вибухівку не знайшли.

Також цього тижня в Одесі повідомляли про замінування ліцею. Правоохоронці перевірили цю інформацію. Деталі – читайте у статті.

Позитивні новини в освіті

Школярка з Черкас виграла всеукраїнську олімпіаду з 10 предметів

Учениця черкаської гімназії №9 Анна Чижик перемогла на всеукраїнській олімпіаді з 10 предметів – української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови, математики, історії України, Всесвітньої історії, географії та біології. Її відзначили стипендією та дипломом.

На пробне ЗНО-2022 зареєструвалися 43 тисячі учасників

Для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні цього року станом на 17 січня зареєструвались майже 43 тисячі осіб. Загалом реєстрація триватиме ще до 22 січня.

Уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови та літератури, математики, англійської мови. Деталі – читайте у статті.