Ніяких заперечень щодо дисертації Киви в МОН не надходило, – Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в питанні дисертації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви жодного заперечення до Міносвіти не надійшло. Втім, журналісти-розслідувачі це заперечують.
Наразі у Міністерстві освіти і науки перевіряють матеріали щодо присвоєння Киві ступеня кандидата наук. Документи потрапили на експертизу.
Увага Міносвіти взялося за перевірку кандидатської дисертації Киви
Втім, як додав міністр, ніяких заперечень щодо дисертації Ківи не надходило, попри суспільний спротив.
Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла – ніяких фактів, нічого немає,
– заявив Шкарлет.
"Опір який? У соцмережах? Це є завжди. Якщо у кого є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у нього є. Не можна просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це "анонімка" об'єктивно", – додав він.
Журналісти заперечують
Водночас журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці у фейсбуці написав, що заяву про порушення передали в Міносвіти через кілька днів після захисту Кивою дисертації.
"Це – брехня. Через декілька днів після захисту ми з юристами Bihud.Info скерували до МОНу заяву, в якій вказали на всі основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані", – написав він.
Захист дисертації Киви: що відомо
- Кива захистив кандидатську дисертацію 26 квітня. 13 членів комісії проголосували одноголосно "за".
- Проте під час захисту дисертації Кива осоромився. Так, один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.
- Крім цього, він додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
- Ексміністерка Ганна Новосад запевнила, що науковий ступінь Іллі Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН, яку очолює міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
- Водночас наукового керівника Киви Володимира Гурковського, який допомагав депутату із кандидатською роботою, вже звільнили з роботи.