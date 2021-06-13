Наразі у Міністерстві освіти і науки перевіряють матеріали щодо присвоєння Киві ступеня кандидата наук. Документи потрапили на експертизу.

Увага Міносвіти взялося за перевірку кандидатської дисертації Киви

Щкарлет заявив про свою впевненість, що фахівці міністерства та експертна рада зроблять професійну експертизу цієї дисертації. Далі вирішуватимуть на підставі фактів, зауважив він.

Втім, як додав міністр, ніяких заперечень щодо дисертації Ківи не надходило, попри суспільний спротив.

Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа по дисертації надійшла – ніяких фактів, нічого немає,

– заявив Шкарлет.

"Опір який? У соцмережах? Це є завжди. Якщо у кого є якісь підтвердження одного, другого, третього, офіційно людина повинна підписатися, що у нього є. Не можна просто з соцмереж кинути знеособлену інформацію, адже це "анонімка" об'єктивно", – додав він.

Журналісти заперечують

Водночас журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці у фейсбуці написав, що заяву про порушення передали в Міносвіти через кілька днів після захисту Кивою дисертації.

"Це – брехня. Через декілька днів після захисту ми з юристами Bihud.Info скерували до МОНу заяву, в якій вказали на всі основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані", – написав він.

Захист дисертації Киви: що відомо