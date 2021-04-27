"Я Киву не знаю, оцінював його дисертацію", – члени вченої ради не розуміють обурення українців

Члени вченої ради, які підтримали захист дисертації народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви, заявили, що не розуміють обурення українців. Як вони прокоментували своє рішення – читайте у матеріалі.

Після захисту дисертації Киви журналісти попросили двох членів Наукової ради прокоментувати своє рішення.

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"Я Киву не знаю, я оцінював його дисертацію"

Один із членів Вченої ради вважає, що нардеп Ілля Кива писав дисертацію самостійно. "Киву не знаю взагалі, я оцінюю його наукову працю", – заявив він.

"Критикують, бо хочуть дискредитувати науку в Україні"

Інша членкиня Вченої ради на запитання, чому навколо захисту дисертації Киви виник такий ажіотаж, а люди в соцмережах його критикують, сказала:

"Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні... У мене не було показів, щоб не голосувати за".

Як члени вченої ради прокоментували захист дисертації Киви: відео "Громадське"



Як Кива осоромився під час захисту дисертації

Додамо, що раніше в інтернеті оприлюднили фрагмент із захисту дисертації з моментом, коли один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання. Однак, нардеп уникнув відповіді.

А також нам вдалося зняти момент захисту Киви, на якому можна почути запитання про суть поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

Питання звучало так: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На це Кива відповів так: “Дякую за запитання, зрозумів його повністю, а відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі”.

Що відомо про захист дисертації Іллі Киви