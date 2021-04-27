Після захисту дисертації Киви журналісти попросили двох членів Наукової ради прокоментувати своє рішення.
До теми Фальшива довідка і брехня про участь у конференціях: ЗМІ проаналізували дисертацію Киви
"Я Киву не знаю, я оцінював його дисертацію"
Один із членів Вченої ради вважає, що нардеп Ілля Кива писав дисертацію самостійно. "Киву не знаю взагалі, я оцінюю його наукову працю", – заявив він.
"Критикують, бо хочуть дискредитувати науку в Україні"
Інша членкиня Вченої ради на запитання, чому навколо захисту дисертації Киви виник такий ажіотаж, а люди в соцмережах його критикують, сказала:
"Усе зроблено для того, щоб дискредитувати науку в Україні... У мене не було показів, щоб не голосувати за".
Як члени вченої ради прокоментували захист дисертації Киви: відео "Громадське"
Як Кива осоромився під час захисту дисертації
Додамо, що раніше в інтернеті оприлюднили фрагмент із захисту дисертації з моментом, коли один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання. Однак, нардеп уникнув відповіді.
А також нам вдалося зняти момент захисту Киви, на якому можна почути запитання про суть поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".
Питання звучало так: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На це Кива відповів так: “Дякую за запитання, зрозумів його повністю, а відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі”.
Що відомо про захист дисертації Іллі Киви
-
Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію 26 квітня. Вона мала таку назву: "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".
-
Члени вченої ради одноголосно підтримали захист дисертації народного депутата від ОПЗЖ.
-
Проте колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявила, що науковий ступінь Киви ще має затвердити Атестаційна комісія МОН. Тобто рішення Вченої ради поки не остаточне.
-
Під час захисту дисертації до зали спочатку пускали не всіх журналістів. Пропустили лише журналістів телеканалів Newsone, "112 Україна", ZIK та “Прямого незалежного”.
-
Варто додати, що вхід до аудиторії також блокували троє чоловіків – Кива зазначив, що це студенти чи аспіранти. Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню і оберігали від журналістів.