Взимку, коли холодно, учні молодших класів користуються біотуалетами, які для них закупили батьки.

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Школу в селі Луполове побудували ще у 1965 році. Туалет всередині будівлі не передбачили. І ось уже понад 55 років учні й вчителі змушені ходити до вуличної вбиральні. Додамо, що там навчається 59 дітей із місцевих сіл.

Туалет у школі – це яма 2 – 2,5 метри, над якою лежить бетонна плита з дірками. Між дірками зробили перегородки, але двері там не поставити. А щоб діти бачили, куди ставити ноги, вбудували цеглини.



Жахливі умови в туалеті села Луполове / Фото "Суспільне"

За словами завідувачки філії Вікторії Железнякової, яму не чистять – туалет побудували так, що зробити це неможливо.

Водночас деякі діти бояться ходити до вуличної вбиральні. "Зараз я бачу дітей, які не можуть сходити (в туалет, – 24 канал). Є діти з інклюзією, батьки кажуть, що дитина протягом дня не може сходити в туалет, бо боїться, і терпить цілий день", – додала вона.

Учениця 7 класу Дарина Зеленяк розповіла, що коли вчилася у молодших класах, побачила в туалеті змію. Відтоді вона боїться ходити до вуличного туалету.

Зараз учні молодших класів також ходять до вбиральні на вулиці. А взимку користуються біотуалетами – їх купили та обслуговують за гроші батьків.



Біотуалети у школі для учнів 1 – 4 класів / Фото "Суспільне"

Чому в школі досі туалет на вулиці

Батьки не раз порушували це питання. За словами мами Катерини Куліковської, їм сказали, що на це немає грошей. "За дівчат хвилюємось, там протяги. Багато дівчат хворіли. Це найбільше турбує", – каже жінка.

Завідувачка філії пояснила, що у школі є централізоване водопостачання. А ось водовідведення – немає. У 2018 році для туалету навіть виділили кабінет, порахували вартість робіт – 375 тисяч гривень. Але гроші не отримали.

Тепер, звичайно, сума виросла. Ми вже спланували інше приміщення, продумали і водовідведення, але треба гроші,

– зазначила Вікторія Железнякова.

В місцевому департаменті освіти області про ситуацію у цій школі знають. "Проєкт розпочинаємо робити. Досі не зробили, бо змінився принцип фінансування закладів освіти: держава оголосила, що гроші ходять за дитиною. І оскільки це малокомплектна школа, мало виділяється на її фінансування", – кажуть там.

За словами чиновників, на облаштування теплого туалету в школі Луполова потрібно пів мільйона гривень. Відповідальна за це громада, адже вона – засновник та власник закладу освіти.

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Додамо, що в Україні майже 400 шкіл досі не мають внутрішніх туалетів, і діти змушені користуватися вбиральнями на вулиці.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що за туалети у навчальних закладах відповідає місцева влада. І згідно із санітарним регламентом, який набув чинності 1 січня 2021 року, шкільні туалети мають бути розташовані лише у приміщеннях.