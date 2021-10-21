На лаві підсудних опинилася директорка школи №2 ім. М. Шашкевича в Золочеві через низький рівень вакцинації вчителів.

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За даними адмінпротоколу, порушення зафіксували ще 23 вересня. Керівницю закладу освіти звинуватили в тому, що вона не забезпечила його "належне функціонування".

У рішенні пояснюється, що учні 5 – 11 класів не могли відвідувати школу, оскільки менше 80% співробітників були вакциновані. І в такий спосіб директорка "порушила постанову КМУ № 981 від 22.09.2021".

Постанова передбачає, що у жовтій зоні навчання може проводитися очно, якщо там не менше 80% працівників отримали принаймні одну дозу вакцини. В іншому випадку учні 5 – 11 класів змушені навчатися дистанційно.

Директорка школи на суді свою провину визнала повністю.

Рішення суду щодо директорки

Суд визнав директорку школи винною, але від відповідальності звільнив, оскільки порушення є малозначним. Тож суддя обмежився усним попередженням.

Директорці також не доведеться сплачувати судовий збір.

До слова, на початку жовтня МОЗ зобов'язало всіх працівників закладів освіти та органів влади вакцинуватися проти коронавірусу протягом місяця. Тих, хто цього не зробить до 7 листопада, буде відсторонено від роботи без збереження зарплати. Виняток можливий тільки для тих, у кого є абсолютні протипоказання до щеплень.