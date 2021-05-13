Втім, сама директорка Соснівського ліцею №2 і далі не визнає своєї провини.

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Що відомо про скандал у Соснівському ліцеї

Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання про зовнішній вигляд учнів.

Зокрема, вона дорікнула підліткам, що вони носять спортивні та діряві штани : "В таких штанах ходять в стайню, але не більше".

: "В таких штанах ходять в стайню, але не більше". Також педагогиня дорікнула дівчатам, які вдягають хустки : "Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль, а накритися платком, як баба 30-ти років.. Дівчата, це не одяг".

: "Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль, а накритися платком, як баба 30-ти років.. Дівчата, це не одяг". Директорка, серед іншого, звернула увагу одній зі школярок на целюліт. А наприкінці розмови вона заявила, що не впускатиме учнів у школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.

Згодом сама Наталія Щербань згодом заявила, що не принижувала учнів, а лише хотіла, щоб школярі мали пристойний вигляд.

Наталію Щербань оштрафували за булінг

Правоохоронці Червоноградського відділу поліції склали протокол про адмінпорушення на директорку ліцею за булінг щодо учнів.

Під час засідання 13 травня протокол щодо Наталії Щербань розглянув Сокальський районний суд. Суддя Тетяна Струс визнала Наталію Щербань винною у булінгу щодо учнів та оштрафувала її на 1360 гривень.

Додамо, що Щербань не визнала своєї провини. Тепер у неї є 10 днів, щоб подати апеляційну скаргу.