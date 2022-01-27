Директорка школи-гімназії святої Софії розповіла, що про штраф у 34 тисячі гривень вона дізналась зі ЗМІ.

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Що відомо про штраф директорки

У жовтні 2021 року суд у Львові оштрафував директорку приватної школи-гімназії Св. Софії Галину Іллів на 34 тисячі гривень через порушення карантину.

Як вона порушила карантин? 24 вересня директорка допустила офлайн навчання без обов’язкової вакцинації 80% працівників, чим порушила постанову уряду про карантинні обмеження.

Суд вирішив, що провину директорки підтвердила довідка про стан вакцинації працівників школи. Сама директорка на судове засідання не прибула та жодних пояснень не надала.

Керівниця школи скасувала штраф

Після винесення постанови Галина Іллів подала апеляцію. Вона заявила, що про розгляд справи її не повідомляли, а про штраф вона дізналась з інтернету.

У апеляційній скарзі Галини Іллів вказано, що 24 вересня не впровадила дистанційну форму навчання, бо уроки проводили вакциновані вчителі. У довідці про стан вакцинації працівників вказано, що у школі працювали 12 вчителів, 11 з яких вакциновані та одна вчителька мала онлайн заняття.

Відповідно, всі вчителі, які були залучені до роботи офлайн, були вакциновані. Директорка вважає, що суд не з’ясував обставин справи.

Дослідивши матеріали справи, суддя закрив справу про порушення карантину Галиною Іллів та скасував постанову, яка передбачала 34 тисячі гривень штрафу.

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До слова, на Тернопільщині вчителя, якого відсторонили від роботи через відсутність вакцинації, поновили на посаді. Чоловік подав до суду та виграв його, тож отримає ще й компенсацію. Деталі – читайте у статті.