Відомо, що за два роки керівниця дитсадка домоглася звільнення близько десяти вихователів, які не витримали методів її роботи. Тепер щодо директорки розпочали службове розслідування.

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Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів, що до адміністрації надійшла скарга, що виховательку дитсадка №4 звільнили у день її народження.

А все через дії директорки садочку, яка створила нестерпні умови праці виховательці та постійно цькувала її. Виявилося, що це не поодинокий випадок.

До того ж, директорка дитсадка нараховувала премії, які поверталися до неї через бухгалтерію в розмірі 70%.

Тож, вихователька, за словами Олександра Третяка, розповіла про звільнення. Він доручив управлінню освіти терміново зайнятися цією справою. В той же день звільнену виховательку хотіли поновити.

Вже місяць триває службове розслідування і фіксуються факти порушень. Тільки зараз є серйозні офіційні підстави, щоб звільнити керівницю дитячого садка.

Це серйозний "дзвіночок" для всіх директорів навчальних закладів у Рівному. Ми створюємо антикорупційний відділ, який буде контролювати такі ситуації,

– заявив Третяк.

За його словами, правоохоронні органи вже знають про цю ситуацію. Адже за два роки директорка садочку домоглася звільнення близько 10 працівників, які не витримали методів її роботи.

До слова, схожа ситуація була і на Львівщині. Так, завідувачку одного з дитсадків Стрийщини підробляла документи та привласнювала зарплату іншої виховательки.