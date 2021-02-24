У таких штанах ходять в стайню: директорка ліцею у Соснівці насварила учнів за шкільний одяг
Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань зробила зауваження щодо вигляду учнів 10 класу. Так, під час розмови зі старшокласниками вона дозволяла собі не надто коректні висловлювання та дорікала їм за шкільний одяг.
Джерело:фейсбук "Наше місто Соснівка"
Директорка дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани. "В таких штанах ходять в стайню, але не більше", – заявила вона.
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Також педагогиня дорікнула дівчатам, які вдягають хустки.
Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль, а накритися платком, як баба 30-ти років.. Дівчата, це не одяг,
– сказала Щербань.
Директорка дозволила собі ще такі вислови: "Йой, мати рідна. Цей бантик прикрашає тебе?", “А в тебе мало що спортивний костюм, то він ще і брудний", "Як можна ходити в школу в брудних штанах і з дірками".
До того ж, Наталія Щербань звернула увагу одній зі школярок на целюліт.
А в кінці розмови вона заявила, що не впускатиме учнів у школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.
Завтра вас до школи не пущу. Просто накажу вас, якшо ви прийдете в такому вигляді. Приведіть до завтра себе в порядок та знайдіть нормальні брюки,
– підсумувала Наталія Щербань.
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До слова, освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що у школах учнів не мають права змушувати носити обов'язкову форму. "Обов'язкова шкільна форма не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, а й покарання за її недотримання завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя", – наголосив він.
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