Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань зробила зауваження щодо вигляду учнів 10 класу. Так, під час розмови зі старшокласниками вона дозволяла собі не надто коректні висловлювання та дорікала їм за шкільний одяг.

Директорка дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани. "В таких штанах ходять в стайню, але не більше", – заявила вона.

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Також педагогиня дорікнула дівчатам, які вдягають хустки.

Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль, а накритися платком, як баба 30-ти років.. Дівчата, це не одяг,

– сказала Щербань.

Директорка дозволила собі ще такі вислови: "Йой, мати рідна. Цей бантик прикрашає тебе?", “А в тебе мало що спортивний костюм, то він ще і брудний", "Як можна ходити в школу в брудних штанах і з дірками".

До того ж, Наталія Щербань звернула увагу одній зі школярок на целюліт.

А в кінці розмови вона заявила, що не впускатиме учнів у школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.

Завтра вас до школи не пущу. Просто накажу вас, якшо ви прийдете в такому вигляді. Приведіть до завтра себе в порядок та знайдіть нормальні брюки,

– підсумувала Наталія Щербань.

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До слова, освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що у школах учнів не мають права змушувати носити обов'язкову форму. "Обов'язкова шкільна форма не лише позбавляє дитину права на індивідуальність та самовираження, а й покарання за її недотримання завдають дитині серйозних моральних травм, які можуть залишитися на все життя", – наголосив він.