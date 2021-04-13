67-річна директорка ліцею №2 у Соснівці Наталія Щербань ображала старшокласників через їхній зовнішній вигляд. Тепер жінка вибачилася за свої некоректні висловлювання.
Директорка назвала свої образливі висловлювання до старшокласників "настановами", але за свою поведінку вибачилася.
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Вона оприлюднила публічний допис, де заявила, що шкодує, якщо її слова учні сприйняли як образи.
Дорогі друзі! В час Великого Посту та напередодні Великодня я вирішила вибачитись перед дітьми, які мої настанови сприйняли як особисті образи. Я люблю нашу школу, колектив учителів і вас, дорогі діти,
– написала директорка школи.
Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска заявив, що зараз комісія проводить службове розслідування щодо поведінки Наталії Щербань. Вона 12 квітня організувала виїзне засідання у школі.
Саме після засідання комісії директорка школи написала вибачення перед учнями у фейсбуці. Згодом будуть оприлюднені результати засідання комісії.
Раніше на Наталію Щербань склали адміністративний протокол за булінг школярів. Тепер їй загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на термін від двадцяти до сорока годин.
Що відомо про скандал у Соснівському ліцеї
- Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання про зовнішній вигляд учнів.
- Зокрема, вона дорікнула підліткам, що вони носять спортивні та діряві штани: "В таких штанах ходять в стайню, але не більше".
- Також педагогиня дорікнула дівчатам, які вдягають хустки: "Що за манера. Я в свої роки ще можу накинути на себе якусь шаль, а накритися платком, як баба 30-ти років.. Дівчата, це не одяг".
- Також директорка дозволила собі такі вислови: "Йой, мати рідна. Цей бантик прикрашає тебе?", "А в тебе мало того, що спортивний костюм, то він ще і брудний".
- Наталія Щербань, серед іншого, звернула увагу одній зі школярок на целюліт. А наприкінці розмови вона заявила, що не впускатиме учнів у школу, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.