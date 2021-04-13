Директорка назвала свої образливі висловлювання до старшокласників "настановами", але за свою поведінку вибачилася.

До теми Булінг в школі: як його виявити та що робити – корисні поради

Вона оприлюднила публічний допис, де заявила, що шкодує, якщо її слова учні сприйняли як образи.

Дорогі друзі! В час Великого Посту та напередодні Великодня я вирішила вибачитись перед дітьми, які мої настанови сприйняли як особисті образи. Я люблю нашу школу, колектив учителів і вас, дорогі діти,

– написала директорка школи.

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска заявив, що зараз комісія проводить службове розслідування щодо поведінки Наталії Щербань. Вона 12 квітня організувала виїзне засідання у школі.

Саме після засідання комісії директорка школи написала вибачення перед учнями у фейсбуці. Згодом будуть оприлюднені результати засідання комісії.

Раніше на Наталію Щербань склали адміністративний протокол за булінг школярів. Тепер їй загрожує штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на термін від двадцяти до сорока годин.

Що відомо про скандал у Соснівському ліцеї