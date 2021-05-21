Директорів шкіл на Сумщині та Харківщині просять надсилати фото туалетів для конкурсу

Директорів шкіл у Сумській та Харківській областях просять надсилати фото вбиралень для участі у всеукраїнському конкурсі Best WC.

Депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич оприлюднила документи Сумської ОДА та Харківської ОДА, в яких навчальним закладам запропонували взяти участь у конкурсі "Найкраща туалетна кімната".

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"Що я щойно прочитала? Без коментарів. Тепер заклади освіти мають надіслати 5 – 6 фото туалету для участі в конкурсі “найкращий туалет 2021", – написала Зінкевич.



Так, документ Харківської ОДА адресований керівникам місцевих органів управління освіти області. У ньому пропонується залучити заклади комунальної власності Харківської області по галузі "Освіта", які мають громадські вбиральні, до участі в соціальному проєкті BEST WC-2021.

А документ Сумської ОДА адресований директорам дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) та спеціалізованих ДЮСШ. Їм запропонували взяти участь у конкурсі, надіславши заявку та фото чи відео вбиральні для конкурсу.

Зазначимо, що конкурс BEST WC – це перша всеукраїнська система рейтингів оцінювання туалетних кімнат в громадських закладах України. Вона стимулює заклади підвищувати рівень обслуговування відвідувачів.

Конкурс проводиться вже втретє. Цього року він стартував на початку березня.