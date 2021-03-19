13 директорів на Рівненщині призначили на посаду незаконно: поліція розслідує справу

На Рівненщині з порушеннями законодавства уклали контракти з директорами тринадцяти шкіл. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Які порушення виникли

Начальниця управління освіти Костопільської міськради Наталія Бірюкова заявила, що контракти з 13 директорами шкіл у 2018 – 2019 роках були укладені з порушеннями закону.

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Так, призначення директорів відбулося без проведення конкурсу за право зайняти посаду керівника школи.

Бірюкова очолила Костопільське управління освіти у лютому 2021 року. Тоді ж вона виявила порушення під час укладання контрактів. Тому експертка звернулася до поліції, де вже розпочали досудове розслідування.

Директор за два або шість місяців до закінчення дії контракту писав заяву, в якій просив продовжити термін дії контракту про перебування на посаді директора ще на шість років. Райрада погоджувала продовження контракту,

– заявила вона.

Окрім того, паралельно відділ освіти видавав наказ про продовження контракту.

Проте, за словами посадовиці, в період з вересня 2017 року директори шкіл призначаються на посаду тільки за результатами конкурсного відбору. Відповідний закон був прийнятий тільки у 2017 році.

Що кажуть попередники та міська влада

Натомість колишній голова Костопільської райради Сергій Ткачук відкриття кримінального провадження назвав політичним тиском з боку нового керівництва громади.

"Їм, звичайно, не подобається, що саме я підписував контракт цим директорам, але тільки за погодженням з президією районної ради. Тому, ще раз наголошую, що це перш за все політичний тиск", – сказав Сергій Ткачук.

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А міська рада запевняє, що якщо у людини правомірно заключений контракт, то вони до неї не мають ніякого відношення. До них лише одна вимога – якісно виконувати свої прямі професійні обов'язки.

Позиція поліції

У поліції наявність кримінального провадження підтвердили. До правоохоронців 15 березня надійшла письмова заява щодо можливих неправомірних дій директорів РДА та одної сільради.

Тому слідчі розпочали досудове розслідування за частиною “службова недбалість”. Поліція встановлює обставини події.