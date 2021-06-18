Директори шкіл у Києві отримують зарплату від 25 до 30 тисяч гривень, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в новому навчальному році директори столичних шкіл й надалі отримуватимуть зарплату у розмірі від 25 до 30 тисяч гривень. Раніше мер Львова Андрій Садовий анонсував, що там керівникам шкіл платитимуть по тисячі доларів.

Кличко наголосив, що слідом за столицею й інші міста України почали звертати увагу на оплату праці вчителів та керівників закладів освіти. "Проте Київ у цьому напрямку рухається давно", – каже він.

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За його словами, середня зарплата директорів столичних шкіл та їх заступників вже у першому півріччі цього року складала від 25 до понад 30 тисяч гривень.

Як це нам вдалося? Вже не перший рік Київ виплачує керівникам закладів загальної середньої освіти надбавки за інтенсивність роботи, що сягають до 70%,

– наголосив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що щорічно освітяни столиці за підсумками року отримують суттєву заохочувальну премію.

Цього року в бюджеті столиці на стимулюючі надбавки для всіх вчителів Києва передбачили 2,8 мільярда гривень.

"Зазначу, що на конкурсах на посади директорів шкіл – від 3 до 5 претендентів на місце. Тобто робота у сфері освіти стає престижною. І ми продовжуємо над цим працювати", – додав Віталій Кличко.

До слова, в Україні підняли зарплату вчителям на 20% і обіцяють довести її до середньої в країні. Водночас у Європі рівень зарплат для освітян набагато вищий. Скільки отримують українські вчителі та їх колеги за кордоном – читайте у статті.