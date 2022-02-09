Інструктор з високоточної стрільби Сергій Маркін відзначив, що освітяни організовані та добре виконують завдання.

Всі дисципліновані, зробили те, що їм було сказано. Когось підкоригували, а в загальному – влучають всі. Не порушують правил безпеки, так що ми всі задоволені такими "курсантами". Сергій Маркін Інструктор з високоточної стрільби

Сьогодні потрібно бути готовими до всього

Директори спершу тренувалися зі зброєю з оптичним прицілом, тож навіть на відстані 150 метрів влучали в "десятку". Очільник Рясне-Руського ліцею Ігор Хоружий в захваті від навчання та наголосив, що вони є важливими в наші дні.

"Це надзвичайно вдала ідея, що керівників запросити на стрільбища і відчути, особливо в сьогоднішній період потрібно бути готовим до всього", – зазначив директор.

Стрілецькі навчання директорів шкіл та ліцеїв / Фото Львівської міської ради

"Хтось вперше тримав зброю, хтось не вперше. Але інструктори настільки кваліфіковано і просто пояснили, що результати хороші. Ми так ходимо і гордимося собою. Нам приємно", – підкреслила директорка ліцею №21 Валентина Звежинська.

Пізніше на стрільбища поїдуть вчителі та учні шкіл Львова.

Директорів шкіл та ліцеїв у Львові на стрілецьких навчаннях: дивіться відео