Окрім того, цього навчатимуть комунальників та працівників підприємств, що забезпечують функціонування міста. Про це повідомляє 24 канал.
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"Не пізно вчитися новому": у Львові провели масштабні навчання з опанування зброєю
У навчаннях взяли участь 30 директорів Львова. Очільники шкіл та ліцеїв тренувалися кілька годин.
Довідка. В Україні 1 січня набув чинності закон про національний спротив. Він стане складовою комплексної оборони держави через загрозу повномасштабного російського вторгнення. Закон передбачає повноцінну підготовку руху опору та максимальне залучення населення для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.
Інструктор з високоточної стрільби Сергій Маркін відзначив, що освітяни організовані та добре виконують завдання.
Всі дисципліновані, зробили те, що їм було сказано. Когось підкоригували, а в загальному – влучають всі. Не порушують правил безпеки, так що ми всі задоволені такими "курсантами". Сергій Маркін
Інструктор з високоточної стрільби
Сьогодні потрібно бути готовими до всього
Директори спершу тренувалися зі зброєю з оптичним прицілом, тож навіть на відстані 150 метрів влучали в "десятку". Очільник Рясне-Руського ліцею Ігор Хоружий в захваті від навчання та наголосив, що вони є важливими в наші дні.
"Це надзвичайно вдала ідея, що керівників запросити на стрільбища і відчути, особливо в сьогоднішній період потрібно бути готовим до всього", – зазначив директор.
Стрілецькі навчання директорів шкіл та ліцеїв / Фото Львівської міської ради
"Хтось вперше тримав зброю, хтось не вперше. Але інструктори настільки кваліфіковано і просто пояснили, що результати хороші. Ми так ходимо і гордимося собою. Нам приємно", – підкреслила директорка ліцею №21 Валентина Звежинська.
Пізніше на стрільбища поїдуть вчителі та учні шкіл Львова.
Директорів шкіл та ліцеїв у Львові на стрілецьких навчаннях: дивіться відео