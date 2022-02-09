Окрім того, цього навчатимуть комунальників та працівників підприємств, що забезпечують функціонування міста. Про це повідомляє 24 канал.

До теми "Не пізно вчитися новому": у Львові провели масштабні навчання з опанування зброєю

У навчаннях взяли участь 30 директорів Львова. Очільники шкіл та ліцеїв тренувалися кілька годин.