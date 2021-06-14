Директорам шкіл на Львівщині підняли зарплати до 1000 доларів

Вже з 1 вересня директорам усіх львівських шкіл отримуватимуть зарплату до 27 тисяч гривень. Окрім того, у Львові цього року шукають нових директорів для 44 шкіл.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 14 червня.

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Перший заступник міського голови Андрій Москаленко підтвердив, що цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора у 44 міські школи.

Водночас директорам усіх львівських шкіл до 1 вересня мають підняти зарплату до 27 тисяч гривень.

Тут мова йде не про гроші, а про зміну відношення до освіти як такої... Якщо країна хоче мати майбутнє, то найвищий рівень заробітної плати має бути у військових, медиків і освітян,

– переконаний мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, у Львові є успішні школи, де стоять черги з дітей і батьків, а з іншої сторони є школи, де є спокій.

"Тому, маючи перед собою завдання знайти найкращих 44 претендентів на директорів, ми маємо їм сказати, що вони будуть мати зарплату не менше 27 тисяч гривень", – додав голова міста.

Наразі середня зарплата директорів львівських шкіл становить 10 – 15 тисяч гривень.

Додамо, що вчителі та директори шкіл отримують зарплату за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету України. А додаткові кошти для підвищення зарплати директорам передбачать з міського бюджету Львова.

До слова, влада в Україні підняла зарплату вчителям на 20% і обіцяє довести її до середньої в країні. Водночас у Європі рівень зарплат для освітян набагато вищий. Скільки отримують українські вчителі та їх колеги за кордоном – читайте у статті.