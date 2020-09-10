Міністерство освіти й науки України надіслало листи-роз’яснення до керівників шкіл, у яких наголосили на неухильному дотриманні законодавства під час навчання в період пандемії. Бо в іншому випадку їх чекає відповідальність, згідно законодавства.

МОН на своєму сайті запевнило, що в разі недотримання вимог законодавства про охорону здоров’я керівники закладів освіти будуть нести цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

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Тобто, якщо школа продовжує працювати в "червоній" зоні і не дотримується санітарно-гігієнічних правил, то керівника школи можуть оштрафувати або посадити за ґрати.

Зокрема, директора школи може очікувати обмеження волі на термін до трьох років, якщо недотримання карантину призведе до смерті неповнолітньої особи чи тяжких наслідків для учня.

Тому у МОН наголосили, що школам варто неухильно дотримуватися правил безпеки під час навчання у закладі.

Щодо штрафів, то громадяни, які порушили карантин, можуть отримати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, а для посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

До слова, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти.

Нові правила навчання в школі

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора;

в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;

натомість вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;

у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.



Правила роботи працівників освітніх закладів на період карантину / Інфографіка 24 каналу