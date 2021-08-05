Колишнього директора інтернату на Київщині підозрюють у розкраданні 300 тисяч гривень

Колишнього директора Святошинського дитячого будинку-інтернату та підозрюють у розкраданні 300 тисяч гривень,які виділяли на встановлення системи кондиціонування у закладі.

Святошинська окружна прокуратура Києва спільно з поліцією викрила екс-директора місцевого інтернату та керівника підрядної організації у розтраті та привласненні бюджетних коштів.

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Правоохоронці з’ясували, що між будинком-інтернатом та приватним товариством був укладений договір щодо встановлення системи кондиціонування та вентиляції в інтернаті за державні кошти.

Після встановлення обладнання екс-керівник дитячого будинку без залучення спеціалістів надав розпорядження здійснити оплату послуг, обсяг який був завищений на близько 300 тисяч гривень.

Наразі екс-директору інтернату та керівнику приватного товариства повідомили про підозру та підготували клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Що загрожує зловмисникам? Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади чи займатися певною діяльністю.