Що відомо про булінг у школі

У серпні 2021 року суд притягнув до відповідальності матір 10-річного школяра, який систематично цькував свого однокласника у школі.

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Матір постраждалого хлопчика неодноразово зверталася до директора школи з проханням вжити заходів. Проте, результату так і не було, тому жінка звернулася з письмовою заявою до поліції.

Чому судитимуть вчителя

Згідно з законом, про випадок булінгу у школі директор мав би повідомити до поліції, але він не зробив цього.

Свою провину чоловік визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що він за рік вже не буде займати цю посаду, і рішення стосовно проблемних ситуацій прийматиме вже новий директор.

Суд підтвердив факт булінгу в школі, тому правоохоронці оформили стосовно директора адмінпротокол за статтею № 173-4 (неповідомлення керівником закладу освіти поліції про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу).

Матеріали справи поліція направила до суду для подальшого прийняття рішення. Коли відбудеться судове засідання – наразі невідомо.

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До слова, директорку школи, яка називала учня бараном, ображала та хотіла зачинити у клітці, суд визнав винною у булінгу. Проте її просто оштрафували на 850 гривень, а сільська рада заявила, що директорка відповідає займаній посаді.