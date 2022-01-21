Директор школи на Вінниччині вдарив учня по голові, бо той перешіптувався на уроці

У селі Жабокрич Вінницької області директор школи накричав та вдарив по голові учня 7 класу. Це все сталось через те, що діти перешіптувались під час уроку.

Директор школи вважає, що проблема у дітях, які "нічого не хочуть робити". Про інцидент розповів потерпілий Тимур та його мама Людмила Данилкіна.

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Тепер підліток боїться ходити на уроки

За словами учня 7 класу, все сталось під час уроку трудового навчання. Директор школи Олександр Кришталь помітив, що діти перешіптуються. Тоді, за словами дитини, він вдарив школяра по голові та голосно кричав на нього.

Відео інциденту зняв друг хлопця. Його опублікували в соціальних мережах.

Дивіться відео, як директор кричить на учня:



Зараз потерпілий боїться ходити на уроки трудового навчання та неохоче розповідає про інцидент.

Що кажуть інші учні? Однокласник Тимура розповів, що в той день директор школи розповідав нову тему. Постраждалий перешіптувався зі своїм другом. Це помітив вчитель та почав кричати.

Учень 7 класу каже, що їм вже набридла така поведінка педагога, а тому він вирішив опублікувати відео інциденту.

Вчителі у школі знають про проблему

Вчителька географії із Жабокрицької школи Любов Кобиль каже, що педагогічний колектив знає про методи виховання директора, проте нічого не робить. Вона вже робила йому зауваження, але педагог не відреагував.

Мати потерпілого хлопчика Людмила Данилкіна каже, що вона звернулась до поліції. Після цього їй зателефонував директор та сказав, що готовий вибачитися.



Тимур та його мама / Фото "Суспільне"

У поліції відкрили провадження

У поліції розповіли, що за фактом нападу на дитину відкрили провадження.

"Кримінальне провадження відкрито за фактом легких тілесних ушкоджень, однак за результатами експертизи можуть змінити правову кваліфікацію на "побої та мордування", – пояснили правоохоронці.

У Крижопільській селищній раді створили робочу групу та розслідують інцидент, проте директора поки не відсторонили від роботи.

Поведінка не педагогічна. Але працює він понад 20 років. Таких випадків не було. Однозначно рішення будуть кардинальні,

– сказала заступниця начальника місцевого відділу освіти Ганна Годован.

Директор школи каже, що проблема у дітях

Сам директор школи Олександр Кришталь запевняє, що він не бив учня, а лише занадто гучно зробив йому зауваження.

"Особливої проблеми з Тимуром не було. Із цим класом проблема – вони нічого не хочуть робити. В мене в майстерні як не буде дисципліни і порядку, а це ж безпека якась, травматизм і т.д.", – додав він.

Схожий інцидент бува два роки тому

Один із учнів цієї школи розповів, що директор вже не вперше б’є дітей. Два роки тому він штовхнув іншого учня, через що той вдарився головою об трубу.

Це було у класі. Сталася невелика бійка. Я був в стані агресії. Він мене штовхнув і я вдарився,

– каже інший потерпілий Костянтин.

До слова, На Закарпатті вчителька цькувала першокласницю. Через це суд оштрафував її на 850 гривень. Але попри систематичний булінг дитини, у школі педагогиню досі не відсторонили, лише дали усне попередження.