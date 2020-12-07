Діти мають дотримуватися заходів безпеки під час карантину у школі та садочках, щоб зменшити можливість поширення коронавірусу. А відповідальність за це під час пандемії покладено на керівників цих навчальних закладів.

"Школа і дитсадок – це місця підвищеної контактності, тут сходяться ниточки з сотень тисяч родин. Але останнім часом дедалі більше хворіють учителі", – сказав керівник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан виданню "Дзеркало тижня".

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Він заявив, що якщо дитина з кашлем і проявами гострих респіраторних захворювань залишається навчатися в класі, то кримінальну відповідальність за це несе директор школи.

Адже, згідно з правилами, таку дитину відправляють в ізолятор, а медпрацівник повідомляє про це батькам. І якщо батьки кажуть, що дитина здорова, й відмовляються її ізолювати, директор школи має повне право повідомити у правоохоронні органи,

– наголосив Рубан.

За його словами, за дотримання цих правил відповідає директор школи, інакше – йому загрожує покарання за статтею 325 Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає різні заходи впливу – від штрафу до позбавлення волі (протягом шести років).

Водночас Рубан наголосив, що деякі директори шкіл ставлять на перше місце не здоров'я дітей і вчителів, а інші речі. На гарячу лінію служби надходять звернення про те, що, наприклад, в одній київській гімназії 4 вчителі ходили на роботу з COVID-19. Жодних заходів ізоляції вжито не було».

"Держпродспоживслужба жорстко реагуватиме на такі випадки. Зокрема, у понеділок щодо цього директора гімназії, де було виявлено порушення, відкриють кримінальне провадження", – запевнив він.

До слова, в Україні думають у січні запровадити локдаун. У КМДА розглядають два варіанти роботи шкіл. Якщо локдаун, ймовірно, триватиме до 23 січня, то всі заклади освіти закриються. Тому якщо канікули завершаться 11 січня, то перший тиждень навчання розпочнеться дистанційно.