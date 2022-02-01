Директор школи у Львові через суд скасував 34 тисячі гривень штрафу за невакцинованих вчителів

Львівський апеляційний суд частково задовольнив скаргу директора школи №71 Романа Гривнака щодо порушення карантину – у його школі працювали невакциновані вчителі. Суд визнав його винним, але скасував штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

На Романа Гривнака склали протокол 24 вересня, оскільки він не припинив очне навчання для учнів 5 – 11 класів, коли в його школі було вакциновано менше 80% вчителів.

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У грудні 2021 року суд Львова визнав його винним у порушенні карантину на оштрафував на 34 тисячі гривень.

Проте Роман Гривнак не погодився з рішенням суду і подав апеляцію. Він вважає, "що суддя не сприяв повному, об’єктивному та неупередженому розгляду справи, не повністю з’ясував фактичні обставини справи та не врахував ступінь вини".

Також директор повідомив, що на його утриманні є неповнолітня дитина та батько, який є пенсіонером.

Дослідивши матеріали справи, під час апеляції суддя частково задовольнила позов Романа Гривнака. Суддя визнала його винним у порушенні карантину, але обмежилася усним зауваженням. Також вона скасувала призначений раніше штраф у 34 тисячі гривень.

До слова, нещодавно ще одна львівська директорка скасувала 34 тисячі гривень штрафу за порушення карантину. Однак, окрім скасування штрафу, апеляційний суд також виправдав директорку. Деталі – читайте тут.