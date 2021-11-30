Так, вже колишній директор з квітня 2019 року до серпня 2020 року незаконно виписував собі премії.

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Він розпорядився, щоб бухгалтер нараховував йому премії та доплати за складність та напруженість у роботі. Однак чоловік не погодив свої дії із сільською радою.

Як покарають директора школи

Проти чоловіка направили до суду обвинувальний акт – його звинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами.

Якщо провину колишнього директора доведуть, йому загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Судовий розгляд триває.

До слова, пів року тому на Рівненщині суд оштрафував директорку школи, яка преміювала себе дев'ять разів. Також жінка отримувала надбавки за напруженість роботи. Загальна сума склала майже 50 тисяч гривень.