У селі Лип'янка на Черкащині батьки школярів влаштували бунт проти директора, який майже 10 років тримав у страху всю школу. Він знущається над школярами, варить самогон, випасає худобу на території та облаштував склад в будівлі закладу освіти.

Цікаво, що рік тому директора школи звільнили, але він знову поновився через суд. Тому батьки дітей вимагають, аби керівника закладу освіти остаточно звільнили, повідомляє видання "Сьогодні. Україна".

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Місцеві жителі села Лип’янка розповіли про жахливі речі, які допускав у школі директор.

"Хлопчиків, коли порушать правила, – він брав ключі і бив по ширінці. Щоб учні правильно поводилися ", – розповіла мешканка села Галина Вакуленко.

За її словами, рік тому учениця знайшла в актовому залі самогонний апарат і величезні пачки соломи. Через це директор написав пояснювальну записку, де розповів, що самогоноваріння – це виробнича необхідність, а його солома просто тимчасово зберігалася в школі.

Він там і горілку варив, і кашу, і солому. Худобу пас у дворі. Школа – це була казарма,

– розповів інший місцевий житель Іван Павленко.

Через цей інцидент директора школи звільнили, але він домігся свого відновлення через суд. Сам він запевняє, що все розказане – це брехня, а матеріали справи сфабриковані.

Батьки школярів погрожують забрати дітей із цього навчального закладу, якщо скандальний директор залишиться керувати школою.

"Елементарних знань немає ні в чому. Ми проти, щоб він повертався. Як можна віддавати дітей, коли немає знань і немає виховання? А школу він використовує в своїх цілях", – додає мешканка села Валентина Гура.